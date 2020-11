Tomografía de tórax, vital para diagnóstico oportuno de Covid-19

México.- La atención médica temprana, aunada a estudios de tomografía del tórax, son imprescindibles para el diagnóstico oportuno de Covid-19, pues permiten apreciar cambios pulmonares característicos de la neumonía atípica, así como afecciones cardíacas, aun en pacientes asintomáticos o con pruebas negativas de detección del SARS-CoV-2, por lo que son muy útiles para detectar la enfermedad y valorar la gravedad del daño pulmonar, señaló el científico del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Guillermo Prado Villegas.

En entrevista para Debate el investigador de la Escuela Superior de Medicina (ESM) afirmó que, aun cuando las pruebas de reacción en cadena de polimerasa (PCR) y determinación de anticuerpos sean negativas, las tomografías son herramientas de gran utilidad, ya que muestran el daño generado por SARS-CoV-2, incluso en personas asintomáticas, quienes repentinamente presentan dificultad para respirar y en algunos casos fibrosis o necrosis del parénquima pulmonar.

"Hay una alta frecuencia en estas pruebas. Hay resultados falsos negativos, de manera que hay pacientes que tienen todo el cuadro clínico de una neumonía atípica y salen con una prueba negativa a Covid-19. El Covid-19 es ya la enfermedad de la manifestación pulmonar, pero no es la única manifestación, debido a que existen muchas pruebas falsas negativas en pacientes con neumonía atípica, por eso se recomienda la tomografía del tórax", señaló.

El especialista, quien labora en una Unidad de Terapia Intensiva Covid-19 del Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mencionó que esto lo han observado en la práctica clínica diaria, en donde llegan pacientes a las unidades de urgencias con cuadros típicos clínicos de neumonía atípica, lo que genera la necesidad de ingresar al paciente al hospital.

Tomografía de tórax en pacientes con COVID-19. Fuente: Cortesía

Sin embargo, las pruebas habituales con que cuentan para la detección en reacción y cadena de la polimerasa, llamadas PCR, son pruebas que en los hospitales tardan al menos 48 horas en ser reportadas.

Diagnóstico rápido

En el caso de estos pacientes que llegan con todos los síntomas, que requieren de un diagnóstico rápido y una atención inmediata por la posible comorbilidad que también puedan presentar, la tomografía de tórax es una herramienta muy útil para diagnosticar, según los datos tomográficos, la imagen radiológica de Covid-19.

Imágenes típicas que hoy en día ya tienen bien identificadas, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha proporcionado los datos clínicos típicos de una neumonía Covid-19.

"La imagen típica es una imagen de una opacidad que nosotros decimos en vidrio esmerilado, es una opacidad blanca que da ese aspecto de vidrio esmerilad; es decir, una imagen no de un vidrio transparente, cristalino, sino como que tiene una mancha pulida", mencionó.

Esto afecta a las zonas periféricas del pulmón, sobre todo en la etapa inicial, por lo que estas imágenes les permiten a los profesionales de la salud hacer una estadificación (determinar la extensión y la gravedad de una enfermedad) de la gravedad de la afectación pulmonar, no solamente el diagnóstico radiológico, sino un diagnóstico que le da un pronóstico por la afectación de los lóbulos y la severidad de la afectación.

Se puede encontrar inclusive cambios como fibrosis y que son zonas de afectación más graves a nivel pulmonar que se ven como verdaderas manchas blancas, una lesión más intensa en el tejido pulmonar, abundó. Con este método se evita ingresar a pacientes que en realidad no padecen de este virus a las zonas Covid-19 de los hospitales.

"Nos ayuda a discernir si el paciente debe ser ingresado a una unidad Covid o no, y además una vez hecho el diagnóstico, pues saber qué tan grave está; es decir, podemos saber si el paciente por la gravedad de la lesión tomográfica amerita entrar a la unidad Covid", explicó.

El doctor Pardo señaló que en su práctica diaria de atención a pacientes con Covid-19, cuando tienen dudas en el diagnóstico, ya sea porque la radiografía de tórax es inconclusa y los cuadros clínicos son inconclusos, a todos los pacientes se les hace una tomografía.

De los pacientes que acuden al servicio de urgencias con un cuadro de posible neumonía atípica y existe duda en el diagnóstico, al total de ellos se les realiza tomografía.

"Estábamos encamando pacientes que no tenían Covid y que la prueba tardaba 48 horas en ser positiva o en reportarse y que tomográficamente no había lesiones, y entonces metes al paciente a un área Covid, pues ahora sí va a tener Covid, ¿no?".

Destacó que esta detención mediante tomografía es una de las pruebas que están indicadas de manera temprana por la OMS.

Bajo el ojo del especialista

El médico explicó que, en México, estas tomografías se están realizando en los centros médicos de segundo y de tercer nivel.

"La indicación para hacer la tomografía tiene que ser dada por un especialista, ya que hay pacientes que tienen el cuadro clínico típico de una neumonía Covid-19, entonces, a esos pacientes, pues evidentemente no les hacemos una tomografía inicial, ya que el cuadro diagnóstico es muy claro", señaló.

"En cambio, a los pacientes que se decide meter al hospital, a la unidad de terapia intensiva, a todos se les hace una tomografía", dijo. "Todo esto ayuda, pues mientras más tempranos son los síntomas de neumonía Covid, mayor es la posibilidad de que la prueba sea negativa".

Explicó que, si una persona comienza el día de hoy o ayer con síntomas como dolor de garganta, fiebre, un poco de tos sin flema y presenta pérdida del olfato, si se le realiza la prueba para Covid-19 hoy mismo, entonces esta persona tiene una posibilidad de hasta 100 por ciento de que resulte negativa en el día uno. En el día cuatro del inicio de los síntomas hay una alta posibilidad de un 60 y 70 por ciento de que la prueba siga siendo negativa.

"En general, nosotros hemos visto ahorita que a partir del día ocho la posibilidad de falsos negativos ya es cercana al 20 por ciento", mencionó.

Por ello, las personas que son parte de los grupos de alto riesgo de convertirse en un caso grave, ya sea una persona que ya padeció un problema pulmonar, quienes tienen asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), tienen mucho miedo a contagiarse, y por tanto son quienes más cuidado deben tener, dijo.

El experto aconsejó que hay que quedarse en casa y aislarse cuando se presentan estos síntomas, contactar el servicio telefónico que está dando el Gobierno, estatal o federal, como el 9-1-1, para pedir la orientación debida, y será en este servicio donde reciba las indicaciones más adecuadas a su caso particular.

"No hay que tener pánico. No decir: ´¡Ay! Me duele la garganta y tengo fiebre. Tengo que ir al hospital a que me hagan una PCR´. No. No es así", dijo.

Fases terminales

Si bien la recomendación médica es no salir corriendo en el día uno de síntomas al hospital, el doctor destacó que por el miedo a la enfermedad muchas personas no acuden, se quedan en casa, y hasta que realmente se agrava su situación ya acuden por atención, lo que tampoco es recomendable.

"Muchas de estas personas llegan en las fases terminales, por eso hemos escuchado muchas veces a las personas decir. ´Si yo traje a mi familiar, y entró caminando, y pasan cuatro u ocho horas, y se murió´, y no es porque en el hospital le hagan nada malo, simplemente el paciente tardó mucho en llegar al hospital, y llegan en un momento de suma gravedad", comentó.

Además, informó que, al hacerles la prueba, muchos de estos pacientes mueren antes de conocer el resultado.

De ahí que sean casos que quedan como neumonía atípica probable SARS-CoV-2.

"Hay personas que creen tener un cuadro faríngeo, gripe o tos habitual, cuando realmente cursan con una enfermedad grave y ya tienen neumonía, destrucción del tejido pulmonar, bullas (espacios que carecen de pared epitelial), neumotórax, abscesos o paquipleuritis y diversos grados de fibrosis pulmonar", puntualizó.

Regularmente, cuando esto ocurre, el paciente aproximadamente tenía catorce días de síntomas o de padecer Covid-19, explicó.

Mencionó que a los trabajadores afiliados al IMSS que presentan síntomas de Covid-19 se les tiene permitido recibir una incapacidad para que se queden en sus casas, y evitar así más contagios en caso de que resulte positivo.

Señaló que este aislamiento en casa es de alrededor de siete días hasta que se les puede realizar la prueba.

Guillermo Prado recomendó a todas las personas, en especial a quienes salen a trabajar, cuidarse y mantener todos los protocolos de prevención para evitar contagios.