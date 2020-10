Tortillas industrializadas son peligrosas para la salud

Ciudad de México.- En un comparativo de tortillas hechas con maíz nativo contra maíz industrializado se encontró que las tortillas frescas, artesanales, tienen propiedades nutricionales-nutracéuticas superiores a las tortillas de maíz blanco, producidas comercialmente, informó, María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Estas tortillas, hechas con maíz nativo, son superiores porque tienen mayores contenidos de proteínas, de fibras, de ácidos grasos, tienen también contenidos de antioxidantes que pueden ayudar a prevenir enfermedades crónico degenerativas y cuentan con menor cantidad de almidones, los cuales engordan y no nutren tanto, explicó.

“Las y los campesinos tenían muy claro que a pesar de que es muy caro cultivas estos maíces nativos en predios pequeñitos en condiciones no industrializadas le valía la pena porque como dicen las madres campesinas; “el maíz nativo, nuestro maíz criollo, no solamente alimenta sino que cura” y esto ahora desgraciadamente está viéndose de manera muy penosa ante una amenaza de salud como la Covid-19, estamos menos preparados porque ha habido una sustitución este alimento tradicional de nutritivo a un maíz industrializado que no es nutritivo”, afirmó.

A nivel mundial esta agricultura industrial se ha ido expandiendo causando daños ambientales muy importantes y daños en la salud. En la producción de alimentos y agricultura se generan en esta agricultura industrializada de monocultivos extensiva nitratos de los fertilizantes en agua en Estados Unidos y Canadá asociado con cáncer.

Los plaguicidas que están prohibidos los encontramos presentes en los ríos de la Unión Europea, es decir, agro tóxicos han llenado el ambiente y es sumamente difícil sacarlos de ahí, el arsénico por ejemplo se encuentra en aguas de riego y suelo en regiones agrícolas de China.

Explicó que la agricultura intensiva requiere un gran uso de insumos mecánicos, energéticos y de síntesis química. En esta agricultura, muchos de los compuestos químicos tienen efectos tóxicos en la salud humana; trabajadores agrícolas y consumidores.

200 mil muertes al año entre trabajadores agrícolas por intoxicación de agua de plaguicidas en países desarrollados, detalló.

82 por ciento de los alimentos analizados presentaron secuencias transgénicas. Las tortillas industrializadas tenían recombinaciones en el 90.4 por ciento de las muestras y se detectó glifosato (agro toxico que la OMS identificó como un probable cancerígeno en humanos) en el 27.7 por ciento.

Este agro tóxico se ha llegado a encontrar en muestras de orina de adolescentes, en 70 por ciento hay concentraciones muy altas en la zona Autlán y Poncitlán, Jalisco, en Agua Caliente y Ahuacapán. En Autlán, se detectaron herbicidas en fluidos del 100 por ciento de los niños muestreados. El más recurrente fue el glisofato, informó.

Una de las comorbilidades que se ha visto asociada a la Covid-19 es la diabetes, y con respecto al resto del mundo es muy alta la prevalencia, cada vez mayor de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. México es el primero de la lista en comparación con otros países.

“Un porcentaje altísimo de la mortalidad tiene que ver con una mala alimentación y una de las enfermedades asociadas a esta mortalidad es la diabetes”, dijo. Esta enfermedad, es más prevalente por una alimentación insalubre tanto por el exceso de azúcar, como por la exposición a tóxicos.