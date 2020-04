Tratamiento con plasma de sobreviviente de COVID-19 da buenos resultados

China.- Tras otorgar plasma rico en anticuerpos de sobrevivientes de coronavirus a pacientes con Covid-19, estos mostraron mejoras significativas en la mayoría de los casos, indicaron investigadores chinos de dos hospitales.

Otro estudio en Wuhan encontró que pacientes enfermos de Covid-19 tratados con plasma de sobrevivientes de coronavirus aumentaron de manera significativas sus defensas y el virus en sus cuerpos disminuyó de manera considerable, de acuerdo un reporte de The Guardian.

Xiaoming Yang, del Centro Nacional de Investigación de Tecnología de Ingeniería para Vacunas Combinadas en Wuhan indicó que aunque el plasma parece dar buenos resultados, se necesitan más estudios para confirmar los hallazgos.

Por otra parte, Lei Liu, del hospital Shenzhen Third People otorgó plasma a cinco pacientes convalencientes y 10 días después tres pacientes convalecientes pudieron salir de los respiradores que los habían mantenido vivos, según un informe preliminar en el Journal of the American Medical Association.

Aunque aún se encuentra en estudios, esta técnica podría ser una de las más eficientes para al tratamiento del coronavirus en el mundo.

