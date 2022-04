Tratamiento con tecnología china ofrece ayuda a pacientes con tumores en América Latina

Beijing, China.- Junelia, una mujer de 40 años de Dominica, es paciente de una enfermedad uterina desde hace varios años y el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, cumplió un mes despúes de recibir una cirugía tras la cual ya no tiene que soportar el dolor abdominal que experimentaba.

Gracias a la llegada del equipo médico chino para ofrecerme esta operación. En realidad estaba planeando someterme a una histerectomía para extirpar mi útero, porque simplemente no podía imaginar continuar estos años teniendo que pasar por este dolor y malestar", dijo Junelia después de someterse a una resección del tumor. La dominiquesa acudió a varios hospitales para buscar un tratamiento adecuado.

Le diagnosticaron múltiples fibromas uterinos y le sugirieron la histerectomía como el plan de tratamiento, que Junelia no aceptó. En febrero volvió a sentir un dolor insoportable. Cuando escuchó que un equipo médico de China había llegado a Dominica para tratar varios tipos de tumores, decidió acudir a ellos.

En el Hospital de la Amistad Dominica-China, los doctores Zhang Lian y Wang Jian realizaron exámenes de imágenes por resonancia magnética para Junelia. Después de preguntar detalladamente sobre el historial médico de la paciente, concluyeron que Junelia tenía múltiples fibromas uterinos con adenomiosis, los fibromas uterinos más grandes tenían cerca de cinco centímetros de diámetro, y la adenomiosis era la principal causante del dolor. El equipo médico chino informó al hospital que Junelia podría ser tratada con el Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU, por sus siglas en inglés).

La dominiquesa usa la palabra "maravillosa" para describir toda la operación del 7 de marzo. El doctor Wang explicó que el día de la cirugía, el hospital informó que los dos anestesiólogos habían tenido otras operaciones de emergencia y sugirió que se cancelara el procedimiento.

Basándose en años de experiencia clínica, el doctor Zhang creyó que el tratamiento no invasivo proporcionado por el equipo es menos doloroso y que algunos pacientes pueden completar el tratamiento sin anestesia. "Todo salió bien. Me fui a casa, estaba normal, no tenía dolor y pude relajarme. Al día siguiente, no tuve complicaciones", dijo Junelia, la primera paciente en el Hospital de la Amistad Dominica-China en ser tratada con la técnica del "HIFU".

Wang explicó que el nombre completo del equipo quirúrgico utilizado es Sistema Terapéutico para Tumores por Ultrasonido Focalizado, una tecnología de tratamiento de ablación por ultrasonido desde el exterior del cuerpo hasta el interior, que es diferente a la cirugía abierta tradicional, no tiene incisión, no deja cicatrices y causa muy poco daño al paciente. "El sistema, desarrollado por el equipo de la Universidad Médica de Chongqing, China, es un dispositivo médico grande con derechos de propiedad intelectual completamente independientes", dijo Gu Junyan, director regional en América Latina de HIFU.

De acuerdo con Gu, hasta ahora, este equipo se ha exportado a México, Cuba, Dominica, Venezuela, Argentina, Reino Unido, Alemania y otros países y regiones, y ha tratado muchos pacientes con tumores benignos y malignos. Además de recibir pacientes, el equipo médico chino también brinda orientación de capacitación técnica y soporte en línea a la parte de Dominica.

El Hospital de la Amistad Dominica-China ha utilizado esta tecnología china para completar el tratamiento de nueve pacientes. El ministro de Salud de Dominica, Irving McIntrye, dijo que el uso del equipo quirúrgico de China en el Hospital de la Amistad Dominica-China es un hito que ayudará a los pacientes a lograr un tratamiento local sin tener que ir a los países desarrollados.

Agradeció sinceramente al Gobierno chino por su continuo apoyo en el campo de la atención médica y de la salud. Por su parte, el embajador chino en Dominica, Lin Xianjiang, señaló que "como buen amigo de Dominica, China siempre presta atención a las necesidades de muchos países y personas, y brindará asistencia dentro de sus posibilidades para brindar más beneficios a la gente de Dominica".

Junelia se está recuperando después de la cirugía. Durante el último mes ha contado con frecuencia a sus familiares y amigos sobre esta técnica procedente de China y espera que más pacientes reciban este tratamiento lo antes posible y no sufran dolores similares.