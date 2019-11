Tres consejos para dormir mejor

Estados Unidos.- Muchas personas no duermen siete horas por noche, lo que los pone en riesgo de diabetes, enfermedad cardiaca y obesidad.

Pero el que más necesita dormir bien de noche es el cerebro, según el Dr. Randall Wright, neurólogo del Hospital Metodista de Houston.

"Cuando usted duerme, su cerebro se pone al día con tareas que no puede hacer mientras usted hace sus cosas durante el día, por ejemplo limpiar los desechos, guardar la información nueva y archivar los recuerdos", aseguró Wright en un comunicado de prensa del hospital.

Cuando no duerme lo suficiente, el cerebro no puede completar todas esas tareas, y esto puede conducir a problemas con la memoria y a enfermedades cerebrales graves a largo plazo.

También puede provocar las afecciones crónicas asociadas con la falta de sueño, dijo.

Wright ofreció tres consejos para ayudarle a quedarse y mantenerse dormido.

Cree una rutina de relajación nocturna, que podría incluir cepillarse los dientes, tomar una ducha tibia, escuchar música relajante y leer un libro. "Su cerebro comenzará a reconocer ese patrón como señales de que ha llegado el momento de relajarse, y liberará hormonas que lo ayudan a quedarse dormido cuando se vaya a la cama", señaló Wright.

No lleve aparatos electrónicos a su habitación. "Quizá no sea práctico para los adultos, pero para los niños es esencial", enfatizó. No use su teléfono cuando haya comenzado a relajarse, y si se despierta de noche, no encienda su tableta ni la televisión. Mejor tome una taza de té o lea un libro.Coma y haga ejercicio a una hora temprana.

Cene antes de las 7 p.m. para dar a su cuerpo tiempo de digerir la comida antes de la hora de irse a la cama. "Los estudios han mostrado que las personas que hacen ejercicio durante el día tienden a dormir mejor", dijo Wright.

"Les digo a mis pacientes que hagan ejercicio lo más temprano posible. En muchas personas, el ejercicio libera adrenalina y endorfinas, y esas hormonas lo mantendrán despierto si hace ejercicio a una hora tarde del día". Desarrollar unos buenos hábitos de sueño es la mejor forma de dormir como necesita y desea, aseguró Wright. Los somníferos deben ser el último recurso.

"Aunque las personas usualmente no se hacen adictas a los somníferos, es muy fácil hacerse dependientes de ellos, lo que conduce a necesitar una dosis más alta cada pocos meses. Y a largo plazo, esos medicamentos pueden comenzar a afectar a los órganos importantes y conducir a otros problemas de la salud", advirtió.