Trucos para adelgazar y bajar de peso sin hacer dieta

El verano ya llegó y que mejor recibirlo en la playa en compañía de tu familia, sin embargo para muchos representa el momento de adelgazar para lucir un escultural cuerpo en bikini o en prendas que por lo general, debido al clima, muestras más la piel, e incluso cuando nos encontramos en vacaciones tendemos a subir unos kilitos de más, pero no te pongas triste, pues te traemos unos buenos trucos para bajar de peso sin necesariamente hacer dieta.

Evita refrescos y alcohol

Muchos tendemos a optar por refrescos ligth, sin embargo no es una buena idea ingerirlos, ya que podrían predisponer a sufrir obesidad y diabetes, además de que contienen muchos azúcares. Asimismo, el alcohol también lo debes evitar, pues estos al igual contienen muchas calorías. Es mejor sustituirlos por agua de frutas endulzadas con azúcar bajo en calorías, tomar incluso agua mineral o agua natural.

Come frutas como snacks

Cuando nos da hambre, generalmente optamos por productos erróneos, por ejemplo, quién no se come unas galletas o sabritas para “calmar el hambre”, sobre todo cuando estamos de vacaciones que tenemos tiempo para el ocio, y podemos a ir a una tienda cercana y adquirir dichos productos, sin pensar en el daño que nos puede hacer. Ya no lo hagas más, te recomendamos consumir frutas, pues favorece a tener una buena digestión por su aporte de fibra, un ejemplo de ello sería una manzana.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

El consumir una fruta entre comidas te puede mantener saciado (a) hasta la próxima comida.

Camina

Este tipo de ejercicio lo puedes adquirir fácilmente en tu vida diaria, ya sea por las mañanas o en la tarde. El caminar una hora te hará perder peso más faci, además te podrás ahorrar dinero al no tomar un servicio de transporte público e incluso gasolina en caso de que tengas un automóvil. Caminar en tus vacaciones te puede servir para trasladarte de un lugar a otro y al mismo tiempo quemar calorías. Incluso si no has salido de vacaciones puedes trasladarte al lugar de tu trabajo a pie, si es que no te queda tan lejos de tu casa, utilizar escaleras en vez de elevadores, entre otras cosas.

Duerme bien

Aunque no lo creas, es un paso que debes de realizar para lograr adelgazar, ya que de acuerdo con los expertos, se ha demostrado la relación entre el déficit de sueño y el aumento de peso.

Las razones son varias, principalmente hormonales pero también tan sencillas de comprender como que si tu cerebro y tu cuerpo no tienen energía, la reclamarán de los alimentos más calóricos.

Mastica chicle

El chicle sin azúcar te llega a calmar la ansiedad de comer, pero no te sobrepases porque también inflama el estómago y puede ocasionarte dolor o incrementar molestias gastrointestinales como la gastritis y la colitis.

Té verde por las mañanas

El famoso té verde se toma como sustituto de agua ya que sus ingredientes son diurétcicos y tienen acción termogénica, es decir, provoca que el metabolismo se acelere y así quema el exceso de grasa.

Toma agua antes de comer

Veinte minutos antes de comer llena tu estómago con agua, así el volumen gástrico será menor y lograrás sentirte llena con poca comida.