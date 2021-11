Tu abuelo o tu papá tienen un surco en la oreja podría ser signo de Frank

Los factores de riesgo para un infarto se conocen ampliamente, entre ellos figuran la edad, la acumulación de grasas y colesterol en las arterias, además de padecer enfermedades como la diabetes, estrés, sedentarismo e hipertensión, sin embargo, se ha encontrado que las personas que tienen una marca en la oreja tienen un mayor riesgo.

Esta marca en la oreja se conoce como el signo de Frank. Esta recorre la parte inferior del lóbulo desde el 'tragus' hasta la parte inferior del pabellón auditivo.

De acuerdo a un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine, al menos un 86 por ciento de los participantes del estudio que desarrollaron un accidente cerebrovascular presentaban esta línea en sus orejas.

Esta recibe el nombre del primer doctor en hablar de ellas, Sander T. Frank, quien lo hizo en 1973. En el estudio, el doctor indicaba que quienes presentaban estas líneas podían tener una enfermedad coronaria. Se cree que esta marca aparece debido a que las arterias se obstruyen por colesterol y el riego sanguíneo no es suficiente como para llegar bien a la oreja y mantener la elasticidad.

Otro estudio publicado en la revista 'The American Journal of Medicine' encontró que en una encuesta realizada por el Centro Médico Baruch Padeh Poria en Israel, existe una relación entre la presencia de esta línea y una mayor probabilidad de tener problemas coronarios.

Se encontró que de 241 pacientes hospitalizados después de un infarto agudo, 190 tenían esta marca visible en la oreja, es decir, el 78.8 por ciento.

Sin embargo, a pesar de estos estudios aún no se ha logrado determinar si la marca en la oreja conocida como la línea de Frank está relacionada con la aparición de infartos.

Generalmente, los ataques cardiacos se presentan como resultado de grasa acumulada en las arterias, que impide que la sangre llegue al corazón y deje de bombearla al resto del cuerpo.

El médico realizará un examen físico, que probablemente incluya la revisión de:

Dolor intenso en el pecho

Sensación de opresión intensa en el pecho

Dolor en brazo izquierdo y cuello

Sudoración abundante

Fatiga extrema

Náusea y vómito

Para evitar un infarto es necesario:

Incrementar el consumo de pescado, ya que es un cardioprotector

Aumentar el consumo de frutas y verduras

Reducir el consumo de alimentos ricos en grasas de origen animal, pues elevan los niveles de colesterol en la sangre

Evitar fumar

Realizar ejercicio de manera constante

