Tu bebé podría sentir dolor y tú sin darte cuenta

El mero hecho de que su bebé no llore mucho no significa que no sienta dolor, sugiere una nueva investigación.

Los recién nacidos muestran una respuesta cerebral más fuerte al dolor cuando están estresados, pero esto no se refleja en su conducta, encontraron unos investigadores británicos.

Para realizar el estudio, los investigadores monitorizaron la actividad cerebral y las expresiones faciales de 56 recién nacidos con un buen estado de salud a fin de evaluar su respuesta al dolor de la prueba médica necesaria del talón.

Los que tenían unos niveles más altos de estrés de fondo (según se determinó mediante la tasa cardiaca y los niveles de una hormona del estrés en la saliva) tenían una mayor actividad cerebral en reacción al dolor. Pero eso no pareció desencadenar un cambio en su conducta.

El estudio apareció en la edición del 30 de diciembre de la revista Current Biology.

"Cuando los bebés recién nacidos se someten a un procedimiento doloroso, hay un aumento razonable y bien coordinado en su actividad cerebral y en sus respuestas conductuales, como llorar y hacer muecas", dijo la investigadora Laura Jones, del Colegio Universitario de Londres.

"Los bebés estresados tienen una respuesta mayor en el cerebro después de un procedimiento doloroso. Pero, en estos bebés, esta mayor actividad cerebral ya no se corresponde con su conducta", señaló en un comunicado de prensa de la revista.

Jones dijo que los hallazgos proporcionan otra razón para minimizar tanto el dolor como el estrés en el tratamiento y el cuidado de los bebés. Los bebés estresados quizá no parezcan responder al dolor, aunque su cerebro lo esté procesando.

"Esto significa que los cuidadores podrían subestimar el dolor que experimenta un bebé", dijo Jones.

Foto: Pixabay