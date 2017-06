Tú ¿por qué comes?... ¡En ocasiones no es por hambre!

La respuesta pudiera parecer obvia, comemos para mantenernos vivos, para que nuestro cuerpo cuente con la suficiente energía para funcionar, para subsistir. Esa es la función principal de los alimentos, pero la pregunta realmente es, ¿además de la supervivencia, que es lo que te lleva a consumir lo que comes?

Muchas personas se comen su ansiedad, sus temores, su estrés, su soledad, su aburrimiento, y un largo numero de etcéteras. Es importante que identifiques que te esta llevando a comer tal o cual alimento, a cierta hora y con que lo asocias.

En nuestra cultura, tendemos a utilizar la comida como centro de una celebración, un premio (por ejemplo regalar dulces a los niños por su buen comportamiento), un escape. También es valido disfrutar de los alimentos, pero si es importante saber si eres un “comedor emocional”. Te invito a responder las siguientes preguntas:

- ¿Comes mas cuando estas estresado?

- ¿Comes cuando no tienes hambre o cuando te sientes satisfecho?

- ¿Comes para sentirte mejor?

- ¿Te premias con comida?

- ¿Regularmente comes hasta que ya no puedes mas?

- ¿La comida te hace sentir seguro?

- ¿Te sientes sin control cuando estas cerca de ciertos alimentos?



Si respondiste que si a alguna de ellas, es posible que estés comiendo por ansiedad, pero no te preocupes, existen estrategias que te ayudaran a controlarla y mejorar tu relación con la comida.

• Identifica que es lo que dispara tu ansiedad

¿Es hambre lo que sientes? o es temor, estrés, aburrimiento o simplemente un mal habito. Si comes de manera balanceada, no se supone debes experimentar hambre. Identifica las situaciones en las que te sientes con ganas de comer o con algún antojo en especial.

• Busca otra forma de disiparla

Si ya sabes que cuando tienes mucho trabajo, cuando no encuentras una solución o cuando estas aburrido (por citar algunos ejemplos) te da por comer, busca la forma de solucionar la situación que te inquieta, por ejemplo, hablando con alguien por teléfono, moviendo tu cuerpo para despejarte, pidiendo ayuda, respirar profundo o buscando una actividad que te divierta.

• Cuenta hasta 5 antes de ceder al antojo

Te prometo que funciona. Antes de comer tal o cual cosa que sabes que no te hace bien, cuenta 5 segundos y después medita si vale la pena. Por supuesto que se vale cumplir un antojo de vez en cuando, solo hay que cuidar la frecuencia con que lo hacemos y la cantidad.

• Perdonate si caes en la tentación

Si llegas a comer algo y luego te sientes arrepentido, ¡perdonate de inmediato! el darle vueltas y culparte no te va a llevar a nada bueno. Solo compromete contigo mismo a ser mas cuidadoso en tus elecciones alimenticias y concédete el perdón, no te castigues.

• Mantén comida saludable a tu alcance

Lo que tienes a la mano te vas a comer. Punto. Mantén fruta, nueces, almendras, verdura picada, etc. a tu alcance para comer cuando tengas apetito y que sea algo provechoso para tu cuerpo.

• Toma suficiente agua

Muchas veces confundimos hambre con sed. El tomar suficiente agua nos ayudara a evitar esto, ademas de otros síntomas de deshidratación que podemos pasar desapercibidos. El agua purifica y limpia, consume suficiente agua natural y te sentirás mejor.

• Come a tus horas

Procura mantener el mismo horario de comidas cada día y de no saltarte ninguna. El cuerpo cuando esta bien nutrido no busca saciarse por medio de antojos.

• Haz ejercicio regularmente

El ejercicio nos ayuda entre muchas cosas a liberar el estrés, uno de los principales motivos para comer en exceso o de manera inconsciente.

• ¡Relájate!

Conversar con un amigo, ver una película, darse un masaje, practicar alguna actividad física de manera tranquila, leer, orar, meditar, colorear, jugar, hay miles de actividades que nos pueden ayudar a estar relajados. Regálate unos minutos para ti, porque tu eres quien esta a cargo de ti mismo, nadie mas.

Te invito a observar tus hábitos y patrones de alimentación, puedes anotar en un diario lo que comes cada día, a que hora y como te sentías por algunos días, te sorprenderás de lo que puedes descubrir de ti mismo.

Recuerda que estar sano se trata de conectar mente, cuerpo y espíritu. ¡A moverse!

