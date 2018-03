México.- Viridiana Guadalupe Gómez Coronado acaba de cumplir 23 años de edad y ya se enfrentó a una de las experiencias más duras: la noticia de que tenía tuberculosis y el potencial riesgo que tenía su familia, sin antecedente alguno, de contagiarse, especialmente sus cinco hermanos, de los cuales la menor tiene un año de edad. Gracias al tratamiento de un año en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, ya fue dada de alta hace poco más de un mes.

Viridiana Guadalupe Gómez Coronado. IMSS Jalisco

Estudiante de la Licenciatura en Gerontología, comparte que hace casi año y medio estaba realizando sus prácticas profesionales en un asilo, cuando tuvo una fuerte infección de vías respiratorias.

Ese diciembre la pasó enferma y acudió a médicos privados porque aún no concluía sus trámites del Seguro Social como universitaria. Nunca imaginó que la pérdida de peso se debía a la tuberculosis.

"Traía como gripa, tos. Ningún tratamiento me funcionaba, no podía ni comer. Me aliviaba dos tres días y después otra vez empezaba. No sabía qué tenía hasta que una internista, amiga de unos amigos, me mandó hacer estudios y me dijo que era tuberculosis, pero luego ya no me pudo ver. Otro doctor me dijo que arreglara rápido el Seguro para que me pudiera atender, porque el medicamento era caro. Mientras me fui con una abuelita que tiene un cuarto medio aislado. Estuve muy enferma, empecé a bajar creo que 17 kilos, pesaba 37 kilos, ahorita peso 50 y medio”.

Ya en el IMSS Jalisco, inició un protocolo más completo para investigar su caso, y posteriormente se hospitalizó durante 25 días. Todas las fases del tratamiento farmacológico fueron concluidas el 12 de febrero de 2018. Viridiana confiesa que al principio se asustó, pero hoy día todo volvió a la normalidad. “En el IMSS siempre estuve acompañada, todas las personas que me atendieron, la verdad muy bien”.

Respecto al estigma con el que suele verse a la tuberculosis, dijo que no debería haber tal, porque si se atiende a tiempo hay recuperación, pero no hay que perder de vista que de lo contrario puede resultar muy peligroso. En su caso, la pérdida de peso corporal la llevó a desarrollar anemia y a necesitar incluso donación de dos unidades de sangre.

“A mí me pasó dando servicio en un asilo, pero las ganas de estudiar Gerontología no se fueron. Me estoy cuidando y ya se los dije a mis compañeros, porque puede pasar ahí, en un centro de salud, donde sea. A mí me gustó la carrera porque tengo a mis cuatro abuelitos y bisabuelos también, soy muy allegada con ellos”.

