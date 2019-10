Tunden a titular de Ssa y le regalan mosquito

México.- Diputados de Oposición se lanzaron contra el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, durante su comparecencia.

En sus intervenciones, cuestionaron la reducción de presupuesto que ha afectado a enfermos, entre ellos niños, le pidieron su renuncia y hasta le regalaron un mosquito para recordarle el combate al dengue.

Abril Alcalá Padilla, del PRD, acusó que se está escatimando con la vida de los mexicanos con plan de austeridad. "Me suena a austericidio", le dijo a Alcocer.

"Aquí no vamos a aceptar que diga que no tiene datos porque no es economista". Asimismo, reprochó el desabasto de medicamentos para combatir el cáncer y la aplicación intermitente del tamiz.

La legisladora denunció cifras alarmantes respecto al dengue. "Usted apenas le dedicó 15 segundos en su mensaje inicial", reclamó. Señaló que la compra de insecticidas apenas se realizó en agosto.

"Tres meses después de que inició la época crítica de lluvias", dijo. La perredista acusó cifras maquilladas respecto a las muertes por dengue y le pidió su ayuda para que su mensaje llegue hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Si las decisiones se las están imponiendo desde arriba, échenos la mano". Al finalizar su intervención, Alcalá Padilla le regaló un mosquito a Alcocer.

"Yo con muchísimo respeto se lo hago, este mosquito acaba de llegar de Jalisco, de Guadalajara, yo se lo entrego, no se si se atreva a liberarlo", expresó.

"No sabe lo que implica estar enfermo de dengue hemorrágico y ojalá se lo pueda entregar al señor Presidente de mi parte, a ver si ahora sí toma en cuenta este tipo de epidemias".

La panista Sylvia Violeta Garfias reprochó falta de resultados en la materia. "No han podido dar resultados, llevamos aquí toda la mañana. ¿cuánto vale su vida?", dijo.

"Aquí vienen a hablar de ahorros, ya es momento de pasar de buenas intenciones a las acciones. Si no puede señor Secretario, renuncie por dignidad o ya póngase a trabajar", añadió.

También fue cuestionado por diputados por las declaraciones que hizo en torno al desabasto de medicamentos y sobre que los niños con cáncer podían esperar.

"En días anteriores escuchamos una muy lamentable declaración de su parte, en donde diversos medios, tanto escritos como televisivos, y como en radio pudimos escuchar las palabras literales en donde decía: 'La falta de medicamentos puede esperar'", señaló la diputada del PAN, Martha Romo Cuéllar.

"¿Esperar? ¿Esperar, señor Secretario? ¿Cómo podemos hablar de esperar cuando justamente tiempo es lo que en materia de salud no tenemos?".

Durante la comparecencia del funcionario en la Cámara de Diputados, la panista también criticó la falta de personal de salud y de acceso a clínicas y hospitales, así como la falta de insumos y equipo en éstos.

"Cómo vamos a explicarle que el tiempo crítico para los pacientes, en este caso, que están en terapia intensiva y que no tienen en las clínicas correspondientes el instrumental y los especialistas para atenderlos, y que este tiempo valioso se nos va simplemente en un discurso de ahorro", reprochó.

"En un discurso de austeridad que se ve bastante limitado y que por un lado vemos que se ahorra en medicamentos, pero vemos un despilfarro impresionante en proyectos como es el aeropuerto?".