¿Tuvo la Covid-19? Es 5 veces más probable que la tenga de nuevo si no está vacunado

Después de haberse recuperado de la Covid-19, ponerse al menos una dosis de una vacuna provee una protección añadida contra la reinfección, informan unos investigadores israelíes.

Si sigue sin vacunarse tras sufrir la Covid-19, tiene cinco veces más probabilidades de contraer la covid de nuevo que alguien que se haya vacunado, encontró el nuevo estudio. Esto se debe a que la inmunidad adquirida mediante una infección es de corta duración.

"Es muy buena durante tres meses, y quizá sea buena mucho más tiempo, pero no es permanente", señaló el Dr. Bruce Farber, un experto en enfermedades infecciosas de Northwell Health en Manhasset, Nueva York, que revisó los hallazgos.

Es poco realista pensar que tener el virus proveería una inmunidad permanente, comentó.

"No es lo que se observa con la influenza. No es lo que se observa con los coronavirus regulares. No es lo que se observa con los rinovirus. Las personas se infectan con ellos una y otra vez. Y creo que con este será igual", dijo Farber.

Muchos pacientes piensan que como tienen anticuerpos porque han sufrido la Covid-19, ya no necesitan la vacuna, apuntó.

"Ahora sucede con una frecuencia creciente", dijo Farber. "Lo que les digo es que tienen razón, que hay cierta inmunidad por haber tenido la COVID, pero que pueden prolongar y fortalecer esa inmunidad con un refuerzo".

Farber predice que las personas necesitarán una vacuna anual contra la Covid-19. Ahora mismo, la tasa de infecciones mengua, pero es probable que surjan más variante del virus, anotó.

"Ahora podemos relajarnos, pero quizá debamos reevaluar si las tasas comunitarias aumentan", añadió Farber.

En el estudio, un equipo dirigido por Ronen Arbel, de Servicios de Salud Clalit, en Tel Aviv, recolectó los datos de más de 149,000 pacientes de Israel. Todos se habían recuperado de la Covid-19, y no se habían vacunado antes.

Más de 83,000 de ellos se vacunaron tras la recuperación. De estos, 354 contrajeron la Covid-19 otra vez, en comparación con 2,168 de los que siguieron sin vacunar, mostraron los hallazgos.

Esto equivale a unas dos reinfecciones por cada 100,000 entre los pacientes vacunados, en comparación con 10 por cada 100,000 entre los no vacunados.

Estos datos se basaron en la vacuna de Pfizer-BioNTech, que tenía una efectividad de un 82 por ciento entre las personas de 16 a 64 años, y una efectividad del 60 por ciento entre las personas mayores.

Su efectividad fue igual independientemente de que los pacientes recibieran una o dos dosis, anotaron los investigadores. Este hallazgo respaldo las evidencias de estudios anteriores que encontraron que una dosis era suficiente para proteger contra la reinfección.

El Dr. Marc Siegel es profesor clínico de medicina del Centro Médico Langone de la NYU, en la ciudad de Nueva York.

Siegel, un especialista en enfermedades infecciosas que no participó en el nuevo estudio, aseguró que "las personas que han tenido COVID deben vacunarse. La cantidad de dosis que se pongan tiene que ver con su médico y su situación".

Pero recomendó que todas las personas se pongan al menos una dosis.

"No puedo pensar en un motivo para no hacerlo", aseguró Siegel.

"Es una gran vacuna", añadió. "Es una pandemia, y es un milagro que tengamos esta vacuna. La vacuna funciona. La inmunidad que se obtiene a partir de ella es importante, y ponérsela en adición a la recuperación es una buena estrategia".

Los hallazgos se publicaron en la edición en línea del 16 de febrero de la revista New England Journal of Medicine.

