UNAM: Remdesivir no es la solución contra la COVID-19

Ciudad de México.-Si bien aún no hay un medicamento eficaz que logre erradicar a 100 por ciento la enfermedad de Covid-19, algunos fármacos se han popularizado como lo es el rendesisivir, dado que reduce el tiempo de recuperación en pacientes Covid-19.

Susana López Cherretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, aclaró que el medicamento anunciado como remedio eficiente contra covid-19, sólo ayuda a aquellos paciente que requieren de hospitalización, de los cuales solo el 30% se recupera.

“Son buenas noticias, pero no buenas como uno quisiera. El Remdesivir sólo se puede administrar vía intravenosa y se sabe que sería mucho mejor poder administrarse al inicio de la infección para controlar le replicación del virus”.

Dicho medicamento es empleado como tratamiento desinflamatorio en pacientes graves, en la cual sus pulmones presentan un empeoramiento aumentando la aparición de nuevo síntomas.

El problema recae dado que el fármaco es de fácil acceso y una mala desinformación causaría que pacientes con principios de infección, inhibiríamos la respuesta de nuestro sistema inmune, situación que sólo empeoraría nuestro estado de salud.

Asimismo, López Cherretón, señalo que lo mismo sucede con la hidroxicloroquina y la cloroquina los cuales explica son medicamentos para la malaria y otras enfermedades diferentes a la provocada por SARS-CoV-2 causante de la enfermedad de Covid-19.

Ante situación que se ha desarrollado, en la cual día a día se descubren nuevos fármacos con una posible respuesta favorable ante covid-19, la investigadora pidió estar atentos a toda la información que consumimos y buscar asesoramiento especializado.

“Estamos ávidos de un remedio que aligere el problema que tenemos, por eso es que es tan espectacular la noticia. Sin embargo, no debemos quedarnos sólo con los encabezados, hay que leer la nota completa, en donde podemos encontrar que uno de cada ocho casos graves se recupera. Son pequeñas esperanzas para gente muy grave que no se puede despreciar, pero eso no es la solución”.