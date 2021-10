UNAM brinda ayuda ‘online’ gratuita para atender salud mental

México.- La salud mental es parte integral de nuestra salud en general y es tan importante para mantener nuestro bienestar en general, sin embargo, muchas personas no buscan ayuda ante el temor a ser señalados.

En la página online de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puede encontrar un recurso muy valioso que podrá ayudarle a evaluar el nivel de riesgo que tiene actualmente en su salud mental ante el panorama de covid-19. Es gratuito y anónimo.

Consiste en contestar una serie de preguntas como un test en línea, el cual le arrojará un resultado si está pasando por un nivel alto de riesgo o no. Además, sus datos son confidenciales; aunado a esto, expertos terapeutas podrán ponerse en contacto con usted, solo en caso de que a usted le interese que le den seguimiento a su caso. Este apoyo emocional también es gratuito.

Entre las preguntas que se realizan en el test de la UNAM está saber si usted ha sido diagnosticado con alguna enfermedad como obesidad, depresión, hipotiroidismo, cáncer, hipertiroidismo, diabetes, entre otras.

También se pregunta si usted ha tenido o tiene covid-19 o, bien, si actualmente cursa por algún problema respiratorio; asimismo, si ha sufrido la pérdida de algún familiar, amigo o colega cercano a causa de la covid-19. Otro punto importante es saber si posee niños a su cargo, adultos mayores o personas enfermas con cáncer, por ejemplo.

El cuestionario de la UNAM también pregunta si usted ha sufrido algún tipo de violencia (sexual, emocional, acoso sexual) o si ha ejercido algún tipo de esta violencia en los últimos meses. Otras problemáticas que se evalúan en los riesgos de salud mental es saber si tiene algún problema de adicciones.

Las opciones que brinda la universidad pública son llamar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria del Gobierno de México 800-00-44-800, con la opción 4, o a la Línea de la Vida de la Comisión Nacional contra las Adicciones al 800-911-2000 (lunes a domingo 24 horas) o a los teléfonos de los Centros de Integración Juvenil 55-5212-1212 o los WhatsApp 55-1856-2724, 55-3069-0030, 55-1856-5224, 55-4555-1212 en un horario de 8:30 a 22:00 horas (hora de la Ciudad de México), o también puede llamar al Programa de Atención Psicológica a Distancia de la Facultad de Psicología de la UNAM al teléfono 55-5025-0855, donde podrán proporcionarle información y, en caso de ser necesario, atención psicológica.

Los Datos

Violencia

Las acciones de violencia pueden ser de tipo físico, como empujones, pellizcos, golpes, etc.; de tipo emocional, por ejemplo, humillaciones, insultos, celos, etc., y de tipo sexual, por ejemplo, acoso sexual, abuso sexual, violación, etc. La violencia en el hogar se ha incrementado durante la pandemia.

Ayuda

Ante situaciones de violencia, si usted las sufres o la inflige, puede comunicarse al teléfono GENDES al 55-5264-2011 para solicitar ayuda, o entrar a la página: cieg.unam.mx/covid-genero