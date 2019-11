Un embrión no es una persona, afirma doctor en ciencias

La reforma de Nuevo León que criminaliza el aborto volvió a despertar una polémica que se ha extendido al ámbito académico mexicano, en el centro del debate se encuentran los derechos reproductivos de la mujer: la decisión sobre su cuerpo.

Aparentemente para los legisladores de Nuevo León, la respuesta es sencilla: la vida existe desde que se concibe. Pero para entenderlo con amplitud, además de opiniones y creencias es necesario contemplar también a los expertos y lo que la ciencia, que se dedicada al descubrimiento, tiene que decir.

Adelanta la opinión científica de Antonio Lazcano Araujo, quien es doctor en ciencias y biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene algo importante que aportar a este debate.

Si bien la opinión del doctor no se trata de una novedad, Lazcano confirma que, si bien la unión de las células reproductivas se puede considerar como "vida", carece aún de un sistema nervioso central, ya que esto se desarrolla hasta las 12 semanas de gestación.

Esto significa que las celulas del cigoto, tal cual, no conforman a un ser humano:

Antes no se puede decir que se trate de una persona o individuo en potencia, sino de una masa de de células vivas que no son una persona, no tienen derechos sociales.