Un estudio determina que el remdesivir ayuda a recuperación de pacientes covid

El medicamento remdesivir ha resultado eficaz para acelerar la curación de los infectados por coronavirus, demostrando que es útil y válido para el tratamiento de la enfermedad, de acuerdo a un estudio realizado por Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Raymund Razonable vicepresidente de Enfermedades Infecciosas de dicha clínica indica que quienes recibieron el tratamiento se recuperaron más pronto de la infección.

Desde el inicio de la enfermedad y del uso del remdesivir se ha encontrado que este fármaco frena la capacidad del virus de infectar a células sanas y por tanto frena también la replicación en el sistema inmune. Esto lo llevó a ser el primer medicamento en recibir la autorización de emergencia en Estados Unidos para tratar la enfermedad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para este estudio se analizó la evolución clínica de mil 602 pacientes hospitalizados con COVID por todo Estados Unidos se asignaron al azar a recibir remdesivir junto con la atención de respaldo, o solo atención de respaldo.

Las personas enfermas con coronavirus y que recibieron este tratamiento se recuperaron en promedio 10 días más pronto que quienes no lo recibieron, que tardaron en promedio 15 días y sólo recibieron atención de respaldo, como oxígeno y líquidos intravenosos, según los resultados, que se publicaron el 8 de octubre en la revista New England Journal of Medicine.

Razonable dijo que existe un una diferencia de hasta cinco días en el tiempo de mejora clínica entre quienes recibieron el medicamento y entre quienes no lo hicieron.

En cuanto al riesgo de morir por la enfermedad, el fármaco no pareció alterarlo, de acuerdo a la doctora Mangala Narasimhan, vicepresidenta sénior de servicios de atención crítica de Northwell Health en New Hyde Park, Nueva York.

"Fortalece a la atención de respaldo. Pero no creo que sea un punto de inflexión, para nada. Es algo, pero no es la panacea", apuntó Narasimhan. "No cambia a quién hay que poner en un ventilador. Solo parece cambiar la duración de la enfermedad".

Este medicamento es uno de los utilizados para la cura de la enfermedad en el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien también recibió una terapia de anticuerpos de la farmacéutica farmacéutica Regeneron, usando tecnología que fabrica copias de los anticuerpos que son creados de forma natural por el cuerpo para combatir a la infección con el coronavirus.

Elremdesivir, fabricado por la compañía farmacéutica estadounidense Gilead Sciences. El remdesivir es uno de varios fármacos cuyo desarrollo se está acelerando en varios ensayos de tratamientos para el coronavirus en todo el mundo. Apenas la semana pasada, un pequeño ensayo sobre el "uso compasivo", publicado en la revista New England Journal of Medicine, encontró que el medicamento mejoraba los resultados de las personas con COVID-19.

El remdesivir "es un inhibidor muy potente de las polimerasas del coronavirus", y si "uno se dirige a las polimerasas, el virus no puede propagarse, así que es un objetivo muy lógico del tratamiento", explicó el autor del estudio, Matthias Götte, presidente de microbiología e inmunología médicas de la Universidad de Alberta, en Canadá.