Un lugar bajo el sol para los italianos con discapacidad

Una reciente mañana de verano, en un balneario en la playa en Focene, al oeste de Roma, había un gran bullicio. Italianos de todas las edades y tamaños se asoleaban en camastros bañados por el sol. Los niños chapoteaban felices entre las olas, y un grupo de adultos mayores se ejercitaban (suavemente) al ritmo del mambo.

No obstante, también había visitantes que no siempre se ven en otras playas italianas: gente con discapacidad en el agua, sobre sillas especiales de llantas anchas, con la ayuda de familiares y voluntarios.

Este verano, igual que todos, los italianos abarrotaban los miles de centros vacacionales y balnearios que salpican las costas del país, tendidos sobre la arena, entre coloridas sombrillas ordenadas en filas apretujadas.

Es un viejo pasatiempo nacional disfrutado por millones. Sin embargo, los establecimientos a la orilla del mar que reciben a personas en silla de ruedas son pocos y están alejados unos de otros.

Sin embargo, hay excepciones, como la playa en Focene llamada La Madonnina, un balneario no lejos de las pistas del aeropuerto Fiumicino. La Madonnina estuvo en los titulares este año, después de que el papa Francisco donó dinero para la asociación sin fines de lucro que lo administra.

“Lo que nos dicen los visitantes con discapacidad es que aquí se sienten normales, bienvenidos; no se sienten observados”, dijo el padre Massimo Consolaro, conocido por todos como Don Massimo, un párroco que maneja el centro vacacional en nombre de la asociación.

Maria Stella Garonne, cuyo hijo Alessandro, de 36 años, tiene esclerosis múltiple, dijo que este no había ido a la playa en años… hasta que encontraron La Madonnina el año pasado.

“Puedo ver que ya está más contento solo por el hecho de estar aquí”, dijo Garonne, mirando amorosamente a su hijo. “No es fácil, pero hacemos todo lo posible para que su vida sea mejor”.

En teoría, todos los establecimientos sobre la playa —cerca de 12.000 de acuerdo con la asociación de comercio Confesercenti— deben garantizar el acceso a cualquier persona. Es una condición para que el gobierno otorgue la licencia.

A pesar de esto, la accesibilidad es muy variable, según Sebastiano Venneri, de Legambiente, la asociación ambientalista más importante de Italia.

“Hay casos excepcionales, pero son raros y la situación general es deficiente”, indicó. Muchos establecimientos ofrecen servicios generales como baños para personas con movilidad limitada, pero “el acceso al mar” es el verdadero problema, señaló.

“Es típico de nuestro país, que no presta mucha atención a las cuestiones relacionadas con la discapacidad”, dijo. “Hay una indiferencia general; basta con pasearse por las ciudades para darse cuenta. ¿Por qué las playas serían la excepción?”

Bruno Galvani, de Anmil, la principal asociación en Italia para personas con discapacidad, mencionó que Italia es “muy progresista desde el punto de vista legislativo, pero es difícil asegurar que esas leyes se apliquen”.

Galvani, quien quedó parapléjico desde que sufrió un accidente de trabajo hace 36 años, agregó: “No se trata solo de poder ir a la playa. Son políticas que se relacionan con la equidad, los derechos humanos y la integración”.

La Fondazione Cesare Serono, una fundación privada enfocada en cuestiones de salud, ha estado mapeando las playas italianas que ofrecen accesibilidad. El año pasado, publicó en línea los resultados de la región del Lacio —encontró cinco, incluyendo La Madonnina— y este año ha estado buscando en la Toscana.

El acceso al agua se ha facilitado con sillas especiales llamadas JOB, la sigla de “Vayamos a nadar” en el dialecto napolitano de la empresa italiana que hace una marca de sillas muy famosa aquí. Se supone que las playas deben proporcionar tales sillas, pero estos servicios, al igual que otros, como rampas, a menudo no se ofrecen.

Además, está el asunto todavía más importante de la mentalidad

“Muchas playas tienen el tipo correcto de baño y una silla JOB, pero los discapacitados —no solo los parapléjicos, sino también personas mayores que no pueden caminar bien— se perciben como una molestia, una carga adicional que incomodará a los otros visitantes”, dijo Marco Marcotulli, quien ha estado recorriendo las playas por encargo de la Fondazione Cesare Serono.

“No hay disposición para aceptar a alguien que es diferente”, afirmó. “En el verano, mucha gente quiere salir de vacaciones y no pensar en nada. No quieren mirar a una persona discapacitada que los hace enfrentar una realidad que no quieren ver”.

Para ser incluidos en la lista de la fundación, los balnearios deben ser “inclusivos, no solo accesibles, sin barreras de ningún tipo”, dijo Simon Basten, quien dirige el proyecto. “Una silla JOB no hace que el balneario sea accesible: la realidad es mucho más amplia que eso”.

La Madonnina se esfuerza por ser inclusiva. Al principio, cuenta el padre Consolaro, algunos la criticaban por crear “un gueto para los discapacitados”, pero todos son bienvenidos, dijo.

En La Madonnina, hay rampas de plástico y madera que cruzan la arena para llegar a las filas de sombrillas, muchas de ellas equipadas con plataformas para sillas de ruedas. Las rampas también conducen casi a la orilla del mar, donde las sillas de ruedas se cambian por JOB, cuyas ruedas de gran tamaño dominan con facilidad la arena.

Manejar un centro vacacional en la playa cuando no se trata de tu actividad principal es abrumador, señaló el padre Consolaro, que depende de voluntarios y donaciones de cosas como vigas de madera y camastros. “Es muchísimo trabajo porque el invierno destruye todo, y cada abril tenemos que comenzar de nuevo”.

El invierno pasado, el agua dañó muchas de las rampas de plástico, y parte de la primavera se dedicó a construir lo que espera serán rampas de madera más permanentes.

La donación del papa, que sirvió para pagar la renta de todo un año, significó que el dinero podría gastarse en otras necesidades, como nuevas regaderas con agua caliente y áreas cubiertas para mesas de picnic.

Aunque el padre Consolaro dijo que no quería que La Madonnina se conociera como “la playa del sacerdote” —casi nunca viste su alzacuello en la playa—, se reza todos los días a las 3 de la tarde, y los domingos en la tarde se celebra una misa.

La Madonnina se ha convertido en una especie de segunda casa para Margherita Rastiello, quien tiene movilidad limitada, y su esposo, Francesco Ninu. “Nos sentimos bienvenidos y, sobre todo, protegidos”, dijo Rastiello, y agregó que antes batallaban para encontrar playas accesibles y asequibles.

“Aquí Francesco puede relajarse también”, dijo, al recordar las dificultades para mover su silla de ruedas en otras playas. “Así que estas son vacaciones para él también”.

También expresó inquietud acerca de que las playas de Italia reflejan una indiferencia general hacia los problemas de movilidad, no solo para personas en silla de ruedas, sino también para madres con carriolas o ancianos que usan andadera.

“Todos envejecemos, tarde o temprano”, dijo Rastiello, que estudia educación especial. “Y la discapacidad puede llegar en cualquier momento”.

“Amo a mi país, pero en cuestiones de movilidad le daría una calificación apenas aprobatoria”, dijo.