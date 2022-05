Una mujer resulta con el rostro desfigurado tras cirugía cerebral

Una mujer de 69 años resultó con la cara desfigurada luego de una fallida cirugía de un tumor en el cerebro, ahora la madre de tres hijos dice que no "es capaz de verse de nuevo al espejo".

El doctor que le realizó la cirugía fallida, Muftah Salem Eljamel, ha recibido la orden de pagar casi 3 millones de euros en compensación a otro paciente y ahora se encuentra laborando en Siria.

Maggie McMartin se sometió a una cirugía para retirar un tumor cerebral y fue atendida por el doctor antes mencionado, quien se desempeñaba como jefe de neurocirugía en el Hospital Ninewells en Dundee.

Durante la cirugía, ocurrida en el 2005, y cortó algunos nervios que dejó el rostro colgado de manera permanente; el lazo izquierdo de su cara estaba flojo y no podía cerrar un ojo.

A raíz de este suceso, el doctor Eljael no puede laborar en Escocia: “La operación fue un desastre porque el cirujano cortó algunos nervios, lo que significó que el lado izquierdo de mi cara se cayera y mis ojos no se cerraran", dijo la mujer.

La mujer relató que le tomó varios días mirarse al espejo y cuando lo hizo, se soltó a llorar. "Me tomó mucho tiempo aceptar lo que me había pasado, pero mi familia me dice que mi cara es mi insignia de honor", agregó.

Desde la horrible operación, Maggie se sometió a una cirugía plástica en un esfuerzo por corregir el procedimiento y levantar la cara.

Actualmente, se realiza una investigación por parte de la Policía de Escocia para determinar si las acciones del doctor justifican el enjuiciamiento penal.