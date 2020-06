Una pastilla contra el cáncer podría prevenir unas reacciones alérgicas potencialmente letales

Estados Unidos.- Unas pastillas que se usan para tratar los cánceres de sangre quizá puedan prevenir unas reacciones alérgicas potencialmente letales, según vislumbra una investigación inicial.

Esto podría ser una buena noticia para las personas con alergias graves a los alimentos y a los medicamentos.

En experimentos de laboratorio, los investigadores encontraron que un grupo de fármacos, llamados inhibidores de BTK, pueden frenar el proceso que desencadena una reacción alérgica llamada anafilaxia, que puede resultar letal.

La anafilaxia surge de una respuesta inmunitaria descontrolada a una sustancia que normalmente es benigna. Ciertos alimentos, picaduras de insectos y medicamentos son desencadenantes comunes. La reacción ocurre con rapidez tras la exposición, y provoca síntomas como falta de aliento, una frecuencia cardiaca acelerada, y unas reducciones peligrosas en la presión arterial.

No hay una panacea para prevenir la anafilaxia, una dolencia que afecta a al menos uno de cada 50 estadunidenses, y quizá incluso a uno de cada 20, según la Asthma and Allergy Foundation of America.

Pero los investigadores esperan que el nuevo trabajo quizá prepare el camino para una pastilla que pueda ofrecer una protección amplia.

Esto "cambiaría la vida" de las personas que viven con el miedo a la anafilaxia, según el investigador principal, el Dr. Bruce Bochner.

Ahora mismo, señaló, esas personas dependen en gran medida de evitar el desencadenante de sus alergias, lo que puede resultar difícil. Hay algunas opciones para evitar ciertas reacciones graves, apuntó Bochner, profesor de medicina de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad del Noroeste, en Chicago.

Por ejemplo, las vacunas antialérgicas pueden prevenir la anafilaxia por las picaduras de insectos de forma efectiva. Y hace poco la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. aprobó una pastilla llamada Palforzia, para ayudar a prevenir las reacciones graves en los niños con una alergia conocida al cacahuate.

Pero si los inhibidores de BTK dan resultado, podrían ofrecer una protección que no dependa del tipo de alergia, aclaró Bochner. BTK son las siglas en inglés de tirosina cinasa de Bruton, y es una enzima de las células que ayuda a provocar reacciones alérgicas. En teoría, bloquearla podría evitar todos los tipos de alergias.

Los nuevos hallazgos fueron publicados en la edición del 2 de junio de la revista Journal of Clinical Investigation. Se basan en experimentos en tubos de ensayo y en ratones de laboratorio.

El equipo de Bochner encontró que tres inhibidores de BTK distintos pueden bloquear las respuestas alérgicas en los mastocitos humanos, que liberan histamina y otras sustancias que fomentan a los síntomas alérgicos. Y un fármaco pudo bloquear las reacciones alérgicas en los ratones de laboratorio que habían recibido trasplantes de mastocitos humanos en sus cuerpos.

La investigación fue financiada en parte por Acerta Pharma, que fabrica un inhibidor de BTK, el acalabrutinib (Calquence).

Los resultados respaldan a dos estudios anteriores de tamaño reducido en humanos, realizados por las coinvestigadoras de Bochner, las doctoras Jennifer Regan y Melanie Dispenza.

En uno, unos pacientes con cáncer que tomaban un inhibidor de BTK llamado ibrutinib (Imbruvica) experimentaron una reducción en sus respuestas alérgicas usuales al polen y a la caspa de gato. En el otro, las personas con alergias a los alimentos que recibieron ibrutinib durante unos días mostraron una menor sensibilidad en las pruebas cutáneas estándar para las alergias.

Pero los resultados de esas pruebas no necesariamente equivalen a la efectividad contra las reacciones alérgicas en el mundo real, según el Dr. Thomas Casale, presidente del comité de orientación de la red clínica de Investigación y Educación en Alergia Alimentaria (Food Allergy Research and Education), una organización sin fines de lucro.

Casale, que no participó en el estudio, afirmó que los resultados son "promisorios", pero dijo que todavía quedan preguntas fundamentales.

Un problema, dijo, es que la BTK no solo está implicada en las reacciones alérgicas, sino también en las defensas inmunitarias normales. "Aunque bloquear esta enzima puede ser efectivo para tratar ciertos tipos de cáncer", comentó Casale, "hay una preocupación de que los pacientes tendrían defectos en sus sistemas inmunitarios que podrían predisponerlos a consecuencias adversas".

Algunos de los efectos secundarios conocidos de los fármacos, en su uso contra el cáncer, incluyen a la neumonía y una reducción en ciertos glóbulos blancos, apuntó Casale.

Bochner se mostró de acuerdo en que se deben responder unas preguntas de seguridad, en particular respecto a los niños.

"Ninguno de estos fármacos está aprobado para los niños", aclaró. "Se necesitaría que cualquier fármaco para las alergias a los alimentos sea seguro y efectivo en los niños".

Y cuando se trata de las alergias a los alimentos, dijo Casale, un medicamento preventivo tendría que tomarse de forma crónica, dado que con frecuencia las exposiciones son accidentales.

Añadió que el tratamiento a corto plazo solo sería útil para gestionar situaciones de alto riesgo, si, por ejemplo, alguien con una alergia a la penicilina debe tomar el fármaco.

La idea del tratamiento a largo plazo trae a colación otro problema: el costo. Casale y Bochner señalaron que el precio actual de los medicamentos hace que tengan un costo prohibitivo. Un suministro para un mes cuesta unos 15,000 dólares, según Bochner.

Entonces, dijo, por ahora, los hallazgos ofrecen más evidencias de que una "vía" de la BTK es importante en las reacciones alérgicas, y ameritan más estudio.

