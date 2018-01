Unas pocas salchichas a la semana suben riesgo de cáncer de mama

Un nuevo estudio ha confirmado la relación entre el consumo de carne procesada y la aparición de cáncer de mama. El estudio fue publicado en la revista The Europan Journal of Cancer y proporciona mayores evidencias entre su consumo y este tipo de cáncer.

Científicos investigadores del Instituto de Salud y Bienestar de la Universidad de Glasgow, Reino Unido, analizaron a más de 262 mil 195 mujeres y encontraron un aumento en el riesgo de padecer cáncer de mama derivado del consumo de carnes procesadas en aquellas que ingirieron más de nueve gramos al día, equivalente a dos salchichas por semana. El estudio no encontró relación entre el cáncer y la carne roja.

Durante el seguimiento de 7 años, 4 mil 819 mujeres de las 262 mil 195 presentaron cáncer de mama, todas participantes en el estudio de UK Biobank, lo que representa un 21 por ciento de la muestra de las mujeres participantes.

Para comparar sus resultados, los investigadores los compararon con otros 10 estudios que vinculaban el cáncer de mama y las carnes procesadas, este cruce de información permitió evaluar a 1.65 millones de mujeres, de las cuales un 9 por ciento aumentaron el riesgo de cáncer de mama postmenopáusico tras la ingesta de carne procesada, pero no encontraron ninguna relación entre el cáncer de mama y las carnes rojas.

Las carnes procesadas son comunes en la dieta en todo el mundo. Foto: Pixabay

Ya en el 2015 la Organización Mundial de la Salud había advertido que la carne procesada es cancerígena para los humanos y la carne roja "probablemente lo fuera.

Los expertos concluyeron que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18 %.

Fotos: Pixabay

Referencia: Red and processed meat consumption and breast cancer: UK Biobank cohort study and meta-analysis. The European Journal of Cancer. Jana J. Anderson, Narisa D.M. Darwis, Daniel F. Mackay, Carlos A. Celis-Morales, Donald M. Lyall, Naveed Sattar, Jason M.R. Gill, Jill P. Pell. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2017.11.022