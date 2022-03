Uno de cada 20 niños sufre de ansiedad y depresión: psicoterapeuta

México.- Uno de cada 20 niños sufre de problemas de ansiedad y depresión por diversos motivos de su entorno, consideró en entrevista exclusiva para Debate Jesús Mario Mancillas Peñuelas, maestro en psicoterapia y desarrollo humano y doctor en psicoterapia.

El también catedrático de la UAdeO en Sinaloa, dijo que es aproximadamente el 5 por ciento de los casos atendidos en consulta actualmente.

“Generalmente, los niños llegaban a consulta por problemas de conducta, el 99 por ciento era por ello y los problemas emocionales normalmente no se tomaban en cuenta, porque muchas veces a un niño deprimido el papá no lo percibe como tal, sino que cree que es bien portado, porque se lleva todo el día en casa y no hace nada, cree que está a gusto y tranquilo, pero ahora los papás ya lo están detectando”.

¿A qué llamamos “ansiedad”?

La ansiedad es relativamente normal, la cual podríamos llamar “inquietud que se refiere a los medios y preocupaciones típicos de los niños”, pero el problema es que cuando esas preocupaciones o esos miedos se vuelven tan grandes que interfieren con las actividades escolares o de casa, o con el juego y con su desarrollo, entonces ya estaríamos hablando de ansiedad como un elemento clínico para el trabajo terapéutico.

¿Cuáles son las causas comunes de ansiedad en niños?

Por ejemplo, un miedo exagerado a estar separado de los padres, a lo que se le llama “ansiedad de separación”, o quizá un miedo extremo acerca de una situación o algo muy específico, como a los perros, a los insectos o a asistir con el médico, a lo que nosotros llamamos fobia. Quizá muchos chicos sienten miedo de ir a la escuela o estar con otras personas, que esto también es muy común y a esto se le llama ansiedad social.

También ha incrementado mucho la consulta en chicos que están preocupados por el futuro de que sucedan cosas malas. Ahorita, con la guerra y con la pandemia, han desarrollado este tipo de ansiedad que se llama ansiedad general. Un chico que presenta un trastorno de ansiedad va a presentar reiterados episodios de miedo intenso que ocurren, al parecer de la nada, y que como síntoma pueden tener palpitaciones en el corazón, dificultades para respirar, incluso pueden sentirse mareados, temblorosos. A eso le llamamos trastorno de pánico.

¿Qué hacer para no confundirlo con un mal físico?

Lamentablemente se pueden confundir, y por eso es muy importante que cuando el niño presente este tipo de manifestaciones los padres puedan acudir con un médico para descartar una enfermedad, o si bien, se debe a un trastorno de pánico. Aquí una señal muy clara es que el niño va a sufrir de estos problemas físicos ante la situación amenazante o que ellos consideren amenazante.

¿Cómo es la depresión en los niños?

La depresión también tiene una parte normal, que está relacionado con la tristeza que le ocurre en la vida común a los niños; sin embargo, algunos chicos se sienten tristes, desesperanzados, y una palabra clave en la depresión es la desesperanza, que los chicos se sienten desesperanzados y sin ganas de hacer cosas que antes disfrutaban mucho, se sienten indefensos ante situaciones en las cuales podrían hacer algo para cambiarlas, pero sienten que no tienen la fuerza para cambiarlas.

Cuando el niño siente esta tristeza, desesperanza y se mantiene durante un periodo de tiempo, entonces ya estaríamos hablando de depresión, entonces hablamos de un niño que se siente triste, desesperanzado o irritable la mayor parte del tiempo, no quieren hacer cosas que antes le gustaban mucho. Son niños que cambian sus patrones de alimentación y comienzan a comer mucho o a comer muy poco y también cambian sus patrones de sueño, es decir, o duermen mucho o duermen menos, y casi no tienen energía, casi siempre se sienten cansados, sin fuerza, inquietos la mayor parte del tiempo y casi no pueden prestar atención, por lo tanto, no pueden tomar decisiones y tienen problemas académicos.

Los niños se sienten como si no tuviesen ningún valor, se sienten despreciables, inútiles, culpables y podemos llegar a los extremos, y esto, lamentablemente, está ocurriendo mucho en que el niño pueda desarrollar comportamientos autodestructivos o querer autolesionarse. La depresión es como la parte extrema que está relacionada con el suicidio, incluso, sabemos a través de investigaciones a nivel nacional que en los jóvenes entre 10 a 24 años el suicidio es una de las principales causas de muerte, provocado precisamente por la depresión.

"Deben dejar de sobreproteger a sus hijos y permitirles cometer sus propios errores y que paguen sus consecuencias por ello": Mario Mancillas, psicoterapeuta. Foto: Debate

Un padre de familia ¿cómo puede detectar ansiedad o depresión en sus hijos?

Tienen que estar muy atentos a los cambios conductuales que el chico está teniendo, por ejemplo, es un chico que antes se animaba a hacer cosas por sí mismo y ahora siempre necesita la compañía de alguien para hacer el mismo tipo de cosas, es decir, antes era un chico que se arriesgaba y ahora ya no quiere arriesgarse para nada, que presenta miedos, fobias que antes no tenía y también, lógicamente, los papás deben estar muy atentos a la parte fisiológica, a la aparición de palpitaciones en el corazón, dificultades para respirar, los mareos, temblores, etcétera, que nos indican que ya orgánicamente el niño se está afectando.

En la parte de la depresión, deben estar muy atentos al cambios en el estado de ánimo. Yo puedo estar triste, pero la tristeza va a pasar. Le llamamos estado de ánimo cuando esa tristeza ya se mantiene durante un periodo prolongado de tiempo, cuando es un niño que antes era alegre y salía a jugar, ahora lo deja de hacer, entonces nosotros comenzamos a pensar que puede comenzar a desarrollar depresión. Niño que come mucho o qué ya no come nada, es un niño que ya no hace las cosas que antes le divertían y que expresa que no vale nada, que expresa que ante los demás su valor es nulo, e incluso hay niños que expresan directamente ese deseo de acabar con su vida o de autolesionarse.

¿Qué situaciones actuales provocan la ansiedad y depresión en niños?

La incapacidad que han tenido los niños para socializar en estos dos años que tenemos de encierro por la pandemia y la incapacidad que han tenido para enfrentar la vida que antes era normal en estos dos años de encierro; la sobreprotección de los padres y el ejemplo en la conducta de los adultos que los rodean, pues si son ansiosos o depresivos comienzan a ver esos patrones de conducta como algo normal.