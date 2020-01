Urge LeBarón atender fármaco para cáncer

Ciudad de México.- Adrián LeBarón acudió hoy al Senado, junto con papás de niños con cáncer que han sufrido por desabasto de medicamentos, para demandar solución para los que considera víctimas del sistema."Me uno a los inconformes porque yo soy un inconforme.

Estoy aprendiendo sobre nuevas víctimas de nuestro sistema. Quiero mucho acompañar a los compañeros que sufren estas fallas del sistema", indicó LeBarón.

Calificó como crimen de omisión el que no haya medicamentos para los niños con cáncer. Además, mencionó que fue él quien buscó a los papás de los niños con cáncer.



"Yo me puse a sus órdenes y no sé hasta dónde va a llegar, pero yo les invité que cuando tengan una buena manifestación hasta yo voy, porque yo sí quiero", expresó.

Por su parte, Israel Rivas -papá de Dhana, paciente del Hospital Infantil de México- aseguró que hoy en esta institución hay alrededor de 25 pacientes que requieren ciclofosfamida vincristina, fármacos que aún no han llegado.

"Están en espera", afirmó. Por su parte, Sergio Valencia, presidente de la Fundación Nicoatole, la cual apoya a niños con cáncer en Oaxaca, aseguró que desde noviembre faltan ocho tipos de medicamentos oncológicos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

Aseguró que hay alrededor de 150 niños afectados. Precisó que en el Senado serán recibidos por la senadora Martha Márquez, quien les ofreció apoyo.