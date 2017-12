Usan nanopartículas de oro para combatir diversos virus

Ginebra, Suiza.- Las nanopartículas de oro pueden atraer y destruir virus con la presión resultante del proceso vinculante, lo que podría conducir al desarrollo de medicamentos antivirales de amplio espectro, según un boletín publicado hoy por el Instituto de Tecnología de Lausana, Suiza (EPFL).

Aunque se pueden utilizar medicamentos contra algunos virus, no existe actualmente un tratamiento de amplio espectro que sea efectivo contra varios al mismo tiempo, de la misma forma en la que los antibióticos de amplio espectro combaten una serie de bacterias.

Investigadores del EPFL crearon nanopartículas de oro que, una vez inyectadas en el cuerpo, pueden imitar las células humanas y "engañar" a los virus para enlazarlos. Entonces, los nanopartículas pueden utilizar la presión producida localmente por esta vinculación para romper los virus y volverlos inocuos. Los resultados de esta investigación fueron publicados en Nature Materials.

Esto permitiría a los doctores utilizar un solo medicamento para combatir todos los virus letales por falta de tratamiento. Tales terapias generales se necesitan especialmente en las regiones en desarrollo, en donde los doctores no cuentan con las herramientas que necesitan para hacer diagnósticos precisos.

Por otra parte, los medicamentos antivirales de amplio espectro también ayudarán a frenar la resistencia antimicrobiana derivada del excesivo uso de los antibióticos, dado que el uso de los antibióticos de forma generalizada está fomentando el desarrollo de mutaciones de virus y disminuye la resistencia en los humanos.

Hasta ahora, la investigación de tratamientos antivirales de amplio espectro sólo ha producido enfoques que son tóxicos para los humanos o que funcionan con eficacia en laboratorio, pero no en seres vivos. A diferencia de otros tratamientos, estas nanopartículas de oro no son nocivas para los humanos y el uso de la presión no es tóxico.

Hasta ahora, los investigadores EPFL han logrado tratar en laboratorio cultivos de células infectadas por el virus simple del herpes, el papiloma que puede causar cáncer uterino, el virus respiratorio sincitial que puede causar neumonía, el virus del dengue y el VIH.

¿Cómo resisten las bacterias a los antibióticos?

Científicos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) han descubierto un mecanismo molecular que explica cómo las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos, lo que podría ayudar a desarrollar nuevos fármacos contra las bacterias superresistentes.



La investigación, que publica hoy la revista Scientific Reports, ha demostrado por primera vez cómo las bacterias responden a condiciones adversas, como cuando están sometidas a tratamientos farmacológicos.

Cultivo de bacterias en laboratorio.

El grupo de investigación sobre infecciones bacterianas y terapias antimicrobianas del IBEC, liderado por el doctor Eduard Torrents, se ha especializado en el estudio de la cepa bacteriana 'Pseudomonas aeruginosa', que puede causar infecciones pulmonares crónicas graves en pacientes con fibrosis quística (FC) a los que daña gravemente la función pulmonar, aumentando el riesgo de insuficiencia respiratoria e incluso causando la muerte.



Según explicó Torrents, uno de los sistemas reguladores globales de la 'Pseudomona aeruginosa', AlgZR, es el responsable de convertir las bacterias en el fenotipo asociado a la enfermedad crónica, conocido como mucoide.

Estudiando la regulación de estas bacterias bajo condiciones estresantes, los investigadores descubrieron que AlgZR también controla cómo se modula la síntesis de ADN, permitiendo a las bacterias reaccionar ante estas condiciones.

"Esta respuesta también podría explicar cómo las bacterias reaccionan o se adaptan a otras situaciones estresantes, como al hecho de ser atacadas por antibióticos", resumió Torrents.

"Este vínculo entre el estrés y el sistema AlgZR proporciona, por primera vez, una explicación molecular de cómo las bacterias pueden continuar dividiéndose bajo el tratamiento con antibióticos", señaló el investigador.

Según Torrents, "en la mayoría de las especies bacterianas, existen sistemas de dos componentes similares a AlgZR, por lo que se llevará a cabo más experimentos para evaluar si estos resultados son extensibles a otras especies bacterianas".



A finales de 2016, la línea de investigación sobre fibrosis quística del grupo de Eduard Torrents recibió financiación de la Fundación Bancaria "La Caixa", un impulso que, según la entidad financiara, se extenderá durante 3 años, y que se une a la financiación de la Fundación Española de Fibrosis Quística. EFE