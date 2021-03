Usar aceita de mostaza es mejor para el corazón: Asociación Médica de la India

Un médico de la India ha encontrado que el consumo de aceite de mostaza es ideal para mantener la salud del corazón, sobre todo el prensado en frío ya que es rico en ácidos grasos monoinsaturados. De acuerdo al cardíologo indú KK Aggarwal y expresidente de la Asociación Médica de la India, el aceite de mostaza contiene también grandes cantidades de ácidos grasos omega-3 y alfa. -ácido linolénico que ha demostrado disminuir el estrés oxidativo y la inflamación.

El aceite de mostaza ayudaría a reducir de manera considerable el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas e hipertensión. El aceite de mostaza prensado en frío puede conservarse por más de 85 años.

Por otra parte, el doctor TS Kler, presidente del Fortis Heart and Vascular Institute, indica que el aceite de mostaza tiene una baja cantidad de ácidos grasos saturados y es rico en ácidos grasos monoinsaturados además en ácidos grasos poliinsaturados, que son buenos para la salud.

Contiene también ácido alfa-linolénico, que ayuda a prevenir que se formen plaquetas de grasa en la sangre, disminuyendo también el riesgo de ataque cardíaco. También contiene isotiocianato de alilo (AITC) que ofrece fuertes características antiinflamatorias.

El doctor , KK Aggarwal dijo que elegir aceites comestibles saludables, sobre todo durante la pandemia de Covid-19, ayudarán a mejorar la salud, además recordó que esta nueva enfermedad es inflamatoria, por lo que se debe preferir una dieta antiinflamatoria.

Dijo también que de acuerdo a un estudio publicado en la revista Journal of Cellular & Molecular Medicine, se pudo encontrar que el aceite de mostaza ayuda también a combatir y reducir la inflamación en el colon y el tracto gastrointestinal.

Un estudio publicado en el Asian Journal of Clinical Nutrition indica que el consumo regular de aceite de mostaza puede conducir a un bajo aumento de peso corporal, menor acumulación de grasa visceral y una mejor homeostasis de glucosa y lípidos.

Si deseas tener un corazón sano esto debes hacer

Controla el tamaño de las porciones

Cuánto comes es tan importante como lo que comes. Si sobrecargas el plato, comes muy rápidamente y no te detienes hasta sentirte repleto, probablemente consumas más calorías de las que deberías.

Come más vegetales y frutas

Las verduras y frutas son buenas fuentes de vitaminas y minerales. Las verduras y frutas también tienen pocas calorías y son ricas en fibra dietética. Los vegetales y frutas, como otras plantas y alimentos vegetales, contienen sustancias que pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Elige cereales integrales

Los cereales integrales son una buena fuente de fibra y de otros nutrientes que cumplen un papel importante en la regulación de la presión arterial y en la salud del corazón.

Limita la ingesta de grasas no saludables

Limitar la cantidad de grasas saturadas y grasas trans que comes es un paso importante para reducir tu colesterol en sangre y disminuir tu riesgo de tener enfermedad de las arterias coronarias.

Elige fuentes de proteínas con bajo contenido de grasa

Las carnes de res, ave y pescado magras, los productos lácteos con bajo contenido de grasa y los huevos son las mejores fuentes de proteínas.

Reduce el sodio en tus comidas

Consumir mucho sodio puede contribuir a padecer presión arterial alta, un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Reducir el consumo de sodio es una parte importante de una dieta saludable para el corazón.