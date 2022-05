¿Usas cotonetes para limpiarte los oídos? Puede ser perjudicial

Los cotonetes para limpiar oídos introducen más el cerumen al fondo del oído externo, ocasionando heridas, infecciones e incluso pérdidas de audición por perforaciones internas.

Tampoco son recomendables las velas para oídos, al no emplearlas de manera adecuada puede provocar quemaduras en cara o cabello, así como residuos de cera dentro del canal auditivo dañando el tímpano.

La cera de los oídos también funciona como capa protectora y no debe removerse si no es en exceso o cause sensación de oído tapados, el órgano tiene un propio mecanismo de limpieza.

Métodos efectivos para la limpieza de oídos

Durante el baño

Limpiarse los oídos durante el baño es recomendable, ya que el agua y humedad ayuda a que la cera se suavice y permita retirarla de manera natural y sin la necesidad de introducir algún objeto en el oído.

Gotas de aceite natural

Aceites de oliva o almendras pueden ayudar a la eliminación del cerumen, ayuda a suavizarlo y poniendo unas pocas gotas en el oído por 5 o 10 minutos recostado del lado contrario del oído a limpiar y después dejar que el aceite salga de manera natural al voltearse después del tiempo requerido.

Microsucción

Realizada por un especialista, utiliza un microscopio para ver dentro del oído y con un dispositivo aspira la cera acumulada, es una técnica efectiva y con los cuidados necesarios para evitar lesionar el tímpano.

Leer más: Por qué sientes placer al limpiar tus orejas

Si la cera no es removida de forma natural y ocasiona dolor o sensación de oído tapado constante, es necesario acudir a un otorrinolaringólogo de manera inmediata para retirarla de correctamente, evitando lesiones internas de oído.