Vacaciones, un punto de inflexión para el Covid-19 en México

México.- En cifras oficiales, los contagios diarios de SARS-CoV-2 han disminuido durante las últimas semanas en México. Mientras que el 15 de enero se registraron 21 mil 366 casos nuevos, el máximo dado a conocer en el recuento diario, el pasado 26 de marzo la Secretaría de Salud reportó 5 mil 303 nuevos casos.

Lo anterior ha permitido que algunos gobiernos locales autoricen la apertura de centros de recreo, como playas, bares, restaurantes, y se flexibilicen los horarios de atención en espacios cerrados.

Las vacaciones de Semana Santa, sin embargo, podrían convertirse en un punto de inflexión para que la curva de contagios de Covid-19 vuelva al alza, que, de acuerdo con Héctor Raúl Pérez Gómez, especialista en infectología y académico en la Universidad de Guadalajara, podría complicar nuevamente al sistema de salud mexicano e impactar a la población.

En Sinaloa, por ejemplo, las playas estarán abiertas, pero no se permitirá acampar y algunos municipios establecieron horarios límites para que la población acceda a ellas, así como medidas correspondientes a sus espacios de recreo. El reporte oficial, hasta el 26 de marzo, estima que en el estado se registraron 75 nuevos contagios y 13 fallecimientos.

Pico de pandemia

Héctor Raúl Pérez Gómez, especialista en infectología y académico en la Universidad de Guadalajara, explicó que México vivió su pico de pandemia a mediados de enero del 2021, en donde se tuvieron cifras récords que en algún momento alcanzaron hasta los 20 mil nuevos casos en un solo día.

“Vimos que la mayor parte de los días, a mediados de enero, los casos nuevos reportados fueron entre 9 y 11 mil, pero hubo un día récord en el que quedamos verdaderamente preocupados,” comentó.

No obstante, el especialista abundó que a partir de esa fecha empezó una disminución en el número de casos diarios, de tal manera que para el último día de febrero ya se podía advertir una significativa reducción de la curva pandémica en México.

Pérez Atondo analizó que el punto fundamental es que el pico de la pandemia coincidió con los 15 días transcurridos después de las fiestas de fin año y de las fiestas de Navidad, en el que seguramente se incrementó el número de contagios y se hicieron evidentes a mediados de enero, cuando empezó a aparecer la sintomatología en la mayor parte de estos pacientes.

“Creo que a eso se debió el estar observando una disminución progresiva en el número de casos a partir de mediados de enero y hasta inicios de marzo. Sin embargo, en los últimos días, parece que la curva descendente se está frenando y existe el riesgo de que pueda ocurrir un repunte en los próximos días y semanas, sobre todo con motivo de la llegada de las vacaciones de primavera. Situación que nos debe de tener muy alertas”, externó.

Alerta en espacios cerrados

Respecto a este periodo vacacional, el director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que la primera recomendación es seguir utilizando cubrebocas, seguir guardando la distancia , de al menos dos metros, entre persona y persona y continuar con la disciplina de lavar las manos frecuentemente. Esas tres, puntualizó, son las medidas más importantes para la prevención del virus.

El mapa epidemiológico presentado por el Gobierno el 26 de marzo refleja que 18 estados se encuentran en amarillo, incluido Sinaloa, que es un nivel de alerta medio. Siete estados en nivel de alerta bajo y siete en nivel de alerta epidemiológico alto, entre ellos el Estado de México.

“En el caso específico del periodo vacacional yo agregaría primero evitar en la medida de lo posible, reuniones con más de 10 integrantes de una familia”, apuntó.

Sin embargo, cuando llegara a ocurrir una reunión de esa naturaleza, recomendó que sea en espacios abiertos en donde se asegure la distancia de por lo menos dos metros entre persona y persona.

Otra de las recomendaciones del experto fue evitar acudir a lugares de alta concurrencia. “Suele darse el acumulo de personas en playas, bares y restaurantes, por ejemplo. Esta situación puede representar un riesgo importante, sobre todo cuando las reuniones ocurren en espacios cerrados, eso incrementa mucho el riesgo de transmisión de la enfermedad”, advirtió Pérez Gómez.

Sobre este punto en particular, añadió que al acudir a bares o a antros, se tiene acceso a las bebidas embriagantes, lo que puede llevar a las personas a perder el estado de alerta que los mantenga pendientes de seguir las medidas sanitarias para prevenir la enfermedad.

“Si se evitan esas situaciones, se puede reducir el riesgo de un repunte de la pandemia en México y en las diferentes ciudades, entidades federativas, etc.”, refutó.

Nueva ola de contagios

Ante el riesgo de que las vacaciones se vuelvan un punto de inflexión para que México alcance una nueva ola de contagios de SARS-CoV-2 , Héctor Raúl Pérez Gómez, especialista en infectología y académico en la Universidad de Guadalajara, externó que el sistema de Salud en el país volvería a complicados momentos.

Definitivamente, puntualizó que sería una situación muy dura y difícil sobre todo porque ya se conoce lo que puede pasar, como lo vivieron en diciembre del 2020 y enero del 2021, en donde muchos estados de la república tuvieron una ocupación hospitalaria crítica.

“Hubo momentos desesperantes en donde no había espacios para hospitalización y además la crisis del abasto de oxígeno fue también otra situación muy preocupante. En momentos desesperantes se incrementó notoriamente el número de contagios y también se incrementó la mortalidad”, reflexionó.

A su vez, comentó que muchos hospitales hicieron reconversión a sus espacios para brindar atención a pacientes con covid-19 y aunque en este momento muchos volvieron a su atención normal de otras patologías, comentó que si ocurriera un rebrote, los sistemas de salud tendrían que regresar a una reconversión hospitalaria.

Lo anterior, dijo, sería muy lamentable y sería además de un tremendo golpe a la sanidad de México, así como un nuevo impacto en la economía.

¿Egoísmo o confianza?

El especialista en infectología reflexionó en que existen dos motivos por los cuales las personas están retomando con mucha movilidad las actividades previo a la pandemia sin los cuidados o las medidas suficientes que los protejan a ellos y al resto de la población. Uno de ellos es haber superado un covid-19 leve o moderado y el otro, la esperanza en la próxima llegada de las vacunas para gran parte de la población.

“Esos dos son factores que podrían estar generando en la población un exceso de confianza. Lo que yo les diría es que debemos seguirnos cuidando, no debemos confiarnos”, apuntó.

El especialista destacó que haber padecido covid-19, no necesariamente protege de volver a tener otro episodio. Además, dijo que mientras que no esté vacunado el 80 por ciento de la población y mientras no se tengan 28 días, por lo menos, de haber recibido la segunda dosis de la vacuna, no se puede hablar de una protección con un sistema inmune robusto para protegerse del covid-19.

“Muchas personas creen que se vacunan hoy y ya mañana tienen protección y creo que eso hay que aclarárselo a la población. Efectivamente, no debemos caer en exceso de confianza, porque todavía es muy bajo el porcentaje de la población que se ha vacunado en México, cinco por ciento”, destacó.

Mencionó que existen nuevas cepas de SARS-CoV-2 de las que no se sabe qué tanto están circulando en el país y que podrían generar reinfección en personas que ya tuvieron covid-19 o ya fueron vacunadas. Las nuevas cepas más mencionadas son la británica, llamada B-117, la sudafricana, 501Y.V2 y la brasileña que recibe el nombre de P.1.

Vacaciones y Covid-19

En Sinaloa, Efrén Encinas Torres, secretario de Salud, destacó que con las vacaciones de Semana Santa es importante llevar a cabo el lavado de manos, guardar la sana distancia, así como el uso correcto de cubrebocas y gel alcoholado para no correr riesgos de que se incremente el número de contagios por Covid-19.

“Estas medidas son fundamentales aunque se apliquen la vacuna, hay que comportarnos también, es importante, para no correr riesgos, de alguna manera es un apoyo toral, desde luego fundamental, la vacunación, pero también son las medidas de prevención de educación para la salud y que de manera conjunta entre todos como sociedad y gobierno tendremos que hacerlo de la mejor manera para que esta enfermedad cause el menor de los impactos”, expuso.

Además, mencionó en un comunicado que la pandemia de Covid-19 continúa y va a durar un tiempo razonable, por ello instó a la población a seguirse cuidando siempre.