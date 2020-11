"Vacuna contra Covid-19 estará disponible en abril": Donald Trump

Estados Unidos.- El día de hoy, viernes 13 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa en el Rose Garden de la Casa Blanca, espacio que aprovechó para informar sobre tres tópicos relacionados al Covid-19 en los Estados Unidos: los casos de Covid-19 en el país, la Operación Warp Speed y la advertencia de que no mandaría vacunas contra el Covid-19 al estado de Nueva York, esto debido a su revanchismo con Andrew Coumo.

Desde el jardín, Donald Trump se negó a aceptar que la nación norteamericana esté experimentando un nuevo crecimiento exponencial en los casos detectados de coronavirus, ya que aseguró, sin sustento comprobable, que tal número de casos se debe a la cantidad elevada de pruebas que se están aplicando en la nación norteamericana y no a que realmente estén aumentando los enfermos.

Tales afirmaciones engañosas del mandatario estadounidense contrastan con lo dicho por los expertos en salud pública del país. Apenas el día de ayer la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos había confirmado 153 mil 496 nuevos casos en solo 24 horas, cifra que impone un nuevo récord de contagios en un día.

Por su parte, Donald Trump presentó una actualización de la Operación Warp Speed, plan con el cual el gobierno busca agilizar el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 lo antes posible. Trump le atribuyó a esta la noticia dada por Pfizer a principios de esta semana en la que se aseguraba que la vacuna desarrollada por esta farmacéutica presentó un 90% de efectvidad contra el Covid.

El mandatario calificó la Operación Warp Speed como "inigualable e incomparable", por la cual, dijo, diversos lideres mundiales extranjeros se habían comunicado con él para felicitarlo por tan grandiosa hazaña en el campo de la medicina.

No obstante, aunque Trump se enorgullece de los "avaneces" logrados por tal operación, los mismos ejecutivos de Pfizer aclararon que, si bien su empresa formaba parte de ella fungiendo como proveedora de la posible vacuna, lo cierto es que, contrario a las farmacéuticas AstraZeneca y Moderna, ellos no recibieron ningún incentivo económico por parte del gobierno, por lo que su vacuna, la del 90% de efectividad, por ningún motivo se podría atribuir a un logro por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Durante su intervención en el evento, el vicepresidente Mike Pence dio a conocer un calendario codicioso de vacunación por todo el país. "Antes de que termine el año, podremos administrar una vacuna a decenas de millones de estadounidenses", fueron sus palabras en relación a dicho esquema de vacunación.

Pence, especificó, que la vacuna contra el coronavirus se aplicaría primero a aquellas personas que pertenezcan a los grupos más vulnerables, tales como los doctores y doctoras (en general, personal médico) que están en primera línea de batalla contra el Covid y los adultos mayores, que por su edad pueden presentar síntomas más severos.

En este sentido, Donald Trump mencionó que sus esperanzas de que una vacuna esté disponible para más sectores de la población estadounidense en el mes de abril de 2021. Lo dicho por Trump coincidiría, al menos en el plano general, a lo anteriormente mencionado por el Dr. Anthony Fauci.

Por su parte, Donald Trump no perdió la oportunidad para arremeter contra uno de sus rivales políticos, ya que amenazó al gobernador del estado de New York, Andrew Cuomo, con no enviarle las vacunas contra Covid-19 una vez que estas estuvieran disponibles para su aplicación, esto debido a que acusó a Coumo de andar jugando a la política:

"no lo enviaremos a Nueva York hasta que tengamos la autorización para hacerlo", mencionó el máximo mandatario norteamericano.