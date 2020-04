Vacuna contra coronavirus: preguntas que todo el mundo se hace

México.- Desde que el mundo se enteró de la existencia de un nuevo virus (Coronavirus Sars-CoV-2) y de la enfermedad que este causa (Covid-19) se han formulado con cotidianidad varias preguntas, sobre todo en torno a la vacuna que aún no llega.

Actualmente existen 93 proyectos de investigación en torno al coronavirus y a la vacuna contra este. Estas son las preguntas que se hacen en torno a la vacuna:

¿Cómo funciona una vacuna?

Una vacuna es parte de un patógeno (una o varias proteínas, material genético o una versión debilitada del mismo) que ayuda a entrenar nuestro sistema inmune para que cuando la infección ataque, este sea reconocido por el sistema inmune y tenga ya herramientas para combatirlo.

En general una vacuna segura otorga inumunidad contra el patógeno y evita que nos enfermemos y enfermar a otros.

¿Por qué es necesaria una vacuna?

Las vacunas sirven para detener el avance de la enfermedad y en dado caso erradicarla (tal es el caso de la viruela, peste bovina). Una vacuna efectiva y accesible contra el coronavirus ayudaría a detener la propagación de la enfermedad, reducir la cantidad de enfermos graves y hospitalizados. La vacuna podría reducir de manera enorme la circulación del virus en el mundo.

¿Cómo se produce una vacuna?

Una persona recibe una primera vacuna de prueba contra el coronavirus. (AP Photo/Ted S. Warren)

Existen diversos métodos para la producción de vacunas, los más comunes son estos tres grupos:

Vacunas inactivadas . Estas vacunas se producen a partir de virus "muertos", la inactivación del virus se hace por medio de la aplicación de calor, radiación o sustancias químicas. El virus desactivado deja de producir daños en el organismo, pero da las herramientas para que cuando un virus "vivo" entre al organismo, el sistema inume pueda detectarlo y eliminarlo. Ejemplos de estas vacunas con contra la hepatitis A y la rabia.

. Estas vacunas se producen a partir de virus "muertos", la inactivación del virus se hace por medio de la aplicación de calor, radiación o sustancias químicas. El virus desactivado deja de producir daños en el organismo, pero da las herramientas para que cuando un virus "vivo" entre al organismo, el sistema inume pueda detectarlo y eliminarlo. Ejemplos de estas vacunas con contra la hepatitis A y la rabia. Vacunas atenuadas. Este tipo de vacunas está compuesto de virus activos pero debilitados que no pueden hacer daño a las personas. Para esto se hace crecer el virus fuera del cuerpo humano, como en huevos de gallina una y otra vez hasta que se adaptan a ese ambiente y no causan daños al cuerpo humano. A este tipo de vacunas pertenece la de el sarampión y la influenza.

Este tipo de vacunas está compuesto de virus activos pero debilitados que no pueden hacer daño a las personas. Para esto se hace crecer el virus fuera del cuerpo humano, como en huevos de gallina una y otra vez hasta que se adaptan a ese ambiente y no causan daños al cuerpo humano. A este tipo de vacunas pertenece la de el sarampión y la influenza. Vacunas recombinantes o de subunidad . Este tipo de vacunas utilizan únicamente una parte del virus que ayudan a mejorar la respuesta del sistema inmune (como alguna proteína, una parte minúscula de su estructura o nada más su envoltura). Las vacunas recombinantes son aquellas que usan microorganismos como la levadura para replicar ciertas partes del virus. A este grupo pertenecen las vacunas contra el papiloma humano y la hepatitis B.

. Este tipo de vacunas utilizan únicamente una parte del virus que ayudan a mejorar la respuesta del sistema inmune (como alguna proteína, una parte minúscula de su estructura o nada más su envoltura). Las vacunas recombinantes son aquellas que usan microorganismos como la levadura para replicar ciertas partes del virus. A este grupo pertenecen las vacunas contra el papiloma humano y la hepatitis B. Vacuna celular . Este tipo de vacunas están fabricadas para con células humanas modificadas que entregan la proteína o proteínas del patógeno para que pueda ser reconocida por el sistema inmune. Estan comenzando a ser usadas como terapia contra el cáncer.

Con qué tecnología se busca la vacuna contra el SARS-CoV-2

Para la búsqueda de la vacuna contra el SARS-CoV-2 se ha comenzado a usar un nuevo método que usa material genético. Estas vacunas usarían el genoma del ARN del SARS-CoV-2 en la que irían la la receta molecular para que nuestras propias células fabriquen la proteína viral (en este caso, la que forma los picos de la corona del virus) que el sistema inmune pueda reconocer.

¿Hay vacunas contra otros coronavirus?

No. No existen vacunas para los otros siete tipos de coronavirus que afectan a los humanos, pues ninguno de ellos causa síntomas graves. Desarrollar una vacuna contra alguno de estos siete coronavirus sería un proceso largo y muy costoso para atender a un patógeno que no es tan grave.

¿Cómo va la vacuna?

Existen hasta el 23 de abril al menos 93 vacunas candidatas contra el nuevo coronavirus, ocho de ellas ya están siendo probadas en humanos. Para producir una vacuna esta debe pasar por al menos tres fases: en la fase uno la vacuna se evalúa en efectividad y seguridad en un grupo pequeño de personas, la fase dos es igual a la uno pero a mayor escala y la última fase (tres) a la que llegan muy pocas vacunas es en la que la vacuna se prueba en varios cientos o miles de personas. Algunas estimaciones indican que una vacuna contra el coronavirus podría tardar entre 12 y 18 meses.

cinco vacunas se encuentran hasta ahora en la fase dos. La Adn5-nCoV, que usa un virus inofensivo (llamado adenovirus) para introducir una proteína de la corona del SARS-CoV-2 a células humanas. La ChAdOx1, que también intenta meter la misma proteína pero usando un virus inofensivo de chimpancé. Otra de las compañías Sinovac y Dinavax, que combina una versión inactivada del SARS-CoV-2 con un adyuvante, es decir, un ingrediente que genera una respuesta inmune más fuerte en las personas. Y la LV-SMENP-DC, hecha de células del sistema inmune modificadas que usan un virus inofensivo que contiene proteínas de varias partes del SARS-CoV-2.

¿Se pueden encontrar problemas en el camino?

Sí. Puede ocurrir que el virus mute y cambie tanto que la vacuna que se estudie no sea efectiva para esta mutación. Este problema es el que se ha encontrado por ejemplo con el VIH. Sin embargo, el nuevo coronavirus parece mutar más despacio que el virus de la influenza.

Quiénes tendrán acceso a la vacuna

El problema de desarrollar una vacuna es que esta no llegue a los países pobres y que sea acaparada por países ricos, tal como ocurrió con la vacuna de la influenza en el 2009 que fue acaparada por Estados Unidos, Australia y Canadá.

Qué pasará mientras no se encuentre una vacuna

Aquí son meras especulaciones, algunos científicos piensan que mientras gran parte de la población no esté vacunada, el coronavirus seguirá infectando y matando a gente. epidemiólogos que hablan de oleadas de infección que lleguen en los siguientes meses o años.

