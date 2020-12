Vacuna contra el Covid-19 sí curará la nueva variante detectada en Reino Unido: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que la vacuna contra el coronavirus sí sería eficaz contra la nueva variante encontrada en Reino Unido.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en los días martes se enfoca a la salud, López-Gatell dijo que hasta el momento no existe evidencia alguna de que la vacuna no sea efectiva, ya que la respuesta inmune que se produce con la vacuna cubre también a la variante, sus cambios genéticos y antigénicos de este virus no afectan la especifidad de los anticuerpos que se inducen con las vacunas que hasta el momento están a disposición. (Lee también: No hay datos de que la nueva variante de Covid-19 sea más mortífera: OMS)

Explicó que los virus mutan cada cierto tiempo y que cada vez que surge una inquietud al respecto se debe acudir a la comunidad científica para recibir información acerca de las mutaciones para aclarar inquietudes.

Agregó que esta nueva variante fue detectada desde el mes de septiembre, por lo que es probable que ya se encuentre en otros países, por lo que cerrar vuelos procedentes del Reino Unido no sería una medida efectiva para evitar que el virus circule en una región específica.

En la mañanera, López-Gatell replicó una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la que se dice que las variantes identificadas de SARS-CoV-2, identificadas hasta la fecha tienen una influencia menor en la transmisibilidad del virus y la gravedad de Covid-19 que otros factores de riesgo, como la edad, las condiciones subyacentes o incluso el comportamiento social y el apego a las medidas de salud pública.

También dijo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja el cierre de vuelos procedentes de Reino Unido, donde dice que no hay evidencia de que no hay evidencia de que esto represente una amenaza adicional a la salud pública diferente a tener la variante en todo el mundo. Cerrar vuelos no tendría una contribución específica en la distribución del virus.

La nueva variante de SARS-CoV-2 detectada en Reino Unido ha dado muestras de que sí es 70 por ciento más transmisible, pero que todavía se debe investigar si esta transmisibilidad se debe a cambios genéticos en el virus o a la movilidad de las personas que no han respetado las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

El subsecretario dijo que no hay evidencias que demuestren que el virus sea más letal o que cause una enfermedad covid-19 más grave. Tampoco hay evidencia de que personas jovenes sean mas vulnerables a esta nueva variante, la razón por la que se encontró que esta nueva variante infecte más a la juventud es porque los brotes iniciales en el sureste de Reino Unido se documentaron en personas que habían estado viajando.

El Reino Unido ha instruido varios grupos de especialistas a que se enfoquen a determinar a ciencia cierta si ssta nueva variante, llamada N501Y tiene mayor efecto su en la salud y en las vacunas.

La nueva variante del coronavirus fue detectada por primera vez en septiembre, en noviembre cerca de una cuarta parte de los casos en Londres era de esta nueva variante ya para el mes de diciembre representaban casi dos tercios de los casos.