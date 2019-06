Vacuna contra rotavirus podría proteger contra la diabetes tipo 1

Estados Unidos.- Vacunar contra el rotavirus, una infección infantil común, no solo reduce las probabilidades de un niño de enfermar, sino que también evita que desarrolle diabetes tipo 1 más adelante, sugiere una investigación reciente.

Los bebés que recibieron todas las dosis recomendadas de la vacuna contra el virus de la "gripe estomacal" tenían un riesgo un 33 por ciento más bajo de desarrollar diabetes tipo 1, en comparación con los bebés sin vacunar, según un estudio dirigido por Mary Rogers, epidemióloga en la Universidad de Ann Arbor, en Michigan.

La diabetes tipo 1 implica la muerte de las células que producen insulina en el páncreas. Las personas con la enfermedad requieren inyecciones diarias de insulina, y los efectos a largo plazo en su salud pueden ser graves.

El nuevo estudio utilizó datos nacionales sobre el seguro de más de 1.5 millones de niños nacidos antes o después de que la vacuna contra el rotavirus estuviera disponible para los bebés en 2006.

La diabetes tipo 1 "es una afección poco común, de forma que ver alguna tendencia en una población conlleva grandes cantidades de datos", explicó Rogers en un comunicado de prensa de la universidad.

Si bien los niños que recibieron las tres dosis de la vacuna parecían estar protegidos de la diabetes tipo 1, los que no completaron el régimen no lo estaban, anotaron los investigadores. Rogers enfatizó que el estudio no puede probar que la vacuna prevenga la diabetes tipo 1, solo que hay una asociación.

"Confirmar estos hallazgos conllevará más tiempo y análisis", dijo. "Pero sí observamos una reducción en la diabetes tipo 1 en los niños pequeños después de la introducción de la vacuna contra el rotavirus".

Pero recibir la dosis completa recomendada de la vacuna contra el rotavirus era esencial. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. recomiendan que los bebés comiencen a recibir la vacuna de dosis múltiples a las 15 semanas de edad como máximo, y que la terminen de recibir antes de los 8 meses. La vacuna contra el rotavirus se administra mediante gotas orales, no una inyección.

Un estudio australiano publicado a principios de 2019 encontró resultados similares, anotó Rogers. Y estimó que si todos los niños de EE. UU. se vacunaran por completo contra el rotavirus, podría haber ocho casos menos de diabetes tipo 1 por cada 100,000 niños cada año.

Ahora mismo, uno de cada cuatro bebés no recibe las tres dosis recomendadas de la vacuna contra el rotavirus, anotó el equipo de Michigan. Esto es importante, porque vacunarse del todo reduce las probabilidades de ser hospitalizado por una infección con el rotavirus en un 94 por ciento, señalaron los autores del estudio.

Rogers enfatizó que la investigación todavía está en sus etapas iniciales.

"De aquí a cinco años, sabremos mucho más", afirmó. "Los primeros grupos de niños que recibieron la vacuna contra el rotavirus en Estados Unidos están ahora en la escuela primaria, cuando se detecta la diabetes tipo 1 con la mayor frecuencia. Con algo de suerte, en los próximos años, tendremos menos casos nuevos, pero basándonos en los hallazgos de nuestro estudio, eso depende de que los padres lleven a sus hijos a vacunarse".

El informe aparece en la edición en línea del 13 de junio de la revista Scientific Reports.