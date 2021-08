Vacunación contra el Covid-19 a medias retrasa la inmunidad en México

Los Gobiernos en México anuncian como un importante logro la cobertura de vacunación Covid-19 en México; aunque, sin duda, eso representa un avance en las políticas de salud, científicamente la inmunidad que se requiere para alcanzar la protección de los mexicanos contra el SARS-CoV-2 no basta si continúa con esquemas de vacunación a la mitad.

De las 56 millones 575 mil 083 personas vacunadas reportadas hasta el 24 de agosto, el 45 por ciento solo tiene una dosis de las vacunas que requieren dos, como Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V. En su reporte diario de la Estrategia Nacional de Vacunación Covid-19 por entidad, se supone una cobertura de vacunación superior al 50 por ciento en casi la mayoría de los estados, pero no se revela cuántas de las personas vacunadas continúan con su esquema incompleto o cuándo deberían estar recibiendo su nueva aplicación.

Juan Francisco Contreras Cordero, especialista en fisiología, epidemiología y control de microorganismos, explicó en entrevista para Debate.com.mx que cuando se tiene una sola dosis de una vacuna que requiere dos, podrían generarse una protección parcial, pero podría no ser suficiente para neutralizar al virus en caso de llegar a infectarse. Por lo anterior, el mensaje podría ser confuso para la ciudadanía, quien piensa que con solo una dosis puede confiarse y dejar del lado algunas de las importantes prevenciones contra el virus.

¿Cómo va la vacunación en México?

De acuerdo con la autoridad, 56 millones 575 mil 083 personas se han vacunado; de ellas, 31 millones 219 mil 643 personas tienen su esquema completo, un 55 por ciento; mientras que 25 millones 355 mil 440 personas vacunadas tienen sus esquemas incompletos, un 45 por ciento, aunque la autoridad los cataloga como nuevos esquemas.

Es importante precisar que si bien las vacunas de Pfizer y BioNTech tienen un intervalo de aplicación de sus dos dosis de 3 a 6 semanas, AstraZeneca de 8 a 12 semanas, Sputnik V de 3 a 4 semanas y Sinovac de 4 a 5 semanas, la autoridad no mantiene un reporte sobre cuántos y cuándo deberían de estar recibiendo la segunda dosis las personas con esquema incompleto.

Por entidad tampoco se especifica, por ejemplo, se estima una cobertura de vacunación de 92 por ciento para la Ciudad de México, 86 por ciento para Quintana Roo, 82 por ciento para Sinaloa, 81 por ciento en Querétaro y Baja California, 80 por ciento, por mencionar a los estados con mayores cifras al respecto. Hasta ahora, se ha informado que México ha recibido un total de 93 millones 992 mil 915 vacunas desde el 23 de diciembre de 2020.

Importancia de las dos dosis

Juan Francisco Contreras Cordero, especialista en fisiología, epidemiología y control de microorganismos, explicó en entrevista para Debate.com.mx que los esquemas de vacunación surgen precisamente por los estudios que se hacen durante las pruebas clínicas elaboradas por los fabricantes de las vacunas. En el caso de las que requieren dos dosis, mencionó que los fabricantes observan que, completando el esquema de vacunación, la protección es más amplia que si solamente se aplicara una sola dosis. “Con una dosis hay una estimulación del sistema inmunitario, pero falta la segunda dosis para que pueda existir una buena memoria inmunológica”, explicó.

Abundó que una sola dosis de las vacunas que requieren dos podría no ser suficiente para neutralizar al virus si llega a tener alguna infección la persona.

“Sí, es importante contar con el esquema completo para asegurarnos de que la inmunidad se activa para hacerle frente a las infecciones”, añadió.

Pero ¿qué pasa cuando se retrasa un poco la segunda dosis? El experto aclaró que de todos modos hay una estimulación del sistema inmunológico. Contreras Cordero mencionó que los tiempos de espera son los tiempos en los cuales se encontró que la segunda dosis va a reforzar bien al sistema inmunológico, pero eso no quiere decir que si se pone tiempo después la segunda aplicación no vaya a funcionar.

Nuevos casos de Covid-19

Sobre los descuidos que pueden provocar nuevos casos de covid-19 en personas vacunadas, Juan Francisco Contreras Cordero, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dijo que es importante que la gente sepa que ninguna vacuna evita infecciones.

“Nosotros nos vacunamos contra lo que sea, un patógeno y eso no quiere decir que ya no nos vamos a infectar, no. Lo que quiere decir es que vamos a tener cierta protección para hacerle frente a ese patógeno cuando nos llegue a infectar”, señaló.

Explicó que los virus tienen mucha capacidad de mutación, y cuando las personas se protegen contra una variedad de virus, por ejemplo, podrían seguir teniendo inmunidad si ese virus cambia, podría perderse un poco o podría perderse mucho. Lo anterior, explicó que únicamente se conoce con los estudios que se están realizando actualmente. La Organización Mundial de la Salud ha detectado cuatro variantes de preocupación del SARS-CoV-2: alfa, beta, gamma y delta. Sobre esta última se sabe que las vacunas tienen importante eficacia. “Pero, independientemente de eso, nosotros, la inmunidad que tenemos, no nos va a evitar infecciones, lo que puede evitar es la gravedad de la infección. Es decir, que nos vayamos hasta graves”.

De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia de 63.09 por ciento posterior a la segunda dosis, Sinovac tiene una eficacia de 65.3 por ciento en casos sintomáticos, Moderna es 94.1 por ciento eficaz para la prevención sintomática de covid-19, Sputnik V es 83.1 por ciento eficaz contra la variante delta, Janssen es 66.3 por ciento eficaz contra el covid sintomático y Pfizer es 96 por ciento eficaz contra la enfermedad grave por la variante delta.

Qué esperar del virus

Al respecto, Juan Francisco Contreras Cordero apuntó que lo que sucede es que, así como cada persona es distinta y así como el virus afecta de manera diferente a cada uno, las vacunas también inducen de una manera distinta entre una persona y otra. “Quizá alguna persona se vacunó y no tiene suficiente inmunidad, a lo mejor otra persona se vacuna y tiene una inmunidad muy protectora. Eso significa que, a pesar de que nosotros nos vacunemos, debemos de estar conscientes de que anda un virus circulando y que, en un momento dado, podemos nosotros infectarnos y lo que queremos es que la inmunidad nos proteja contra él, pero tenemos que ser conscientes de que, a pesar de que recibimos una vacuna, no sabemos por dentro exactamente cuanta inmunidad tenemos, es decir, cuanta protección tenemos ahorita”, abundó.

Los virus cambian

El experto en virología y virología clínica señaló que los virus evolucionan de una manera muy rápida y, muchas veces, las mutaciones que adquieren los virus son letales para ellos, es decir, desaparecen, se hacen débiles y dejan de existir. Otras veces, las mutaciones no cambian nada, no tienen consecuencias en la transmisión, en la patogenosidad, en la gravedad y, en otros casos, sí los tiene.

“Todos los virus están constantemente mutando, y esas mutaciones pueden ser buenas para el virus o no. Nosotros vemos las variedades que aparecen y que nos preocupan, pero de pronto vemos que hay un cambio que trastoca la replicación del virus, y entonces el virus puede también eliminarse por esas mutaciones que pueden ser letales”, explicó.

En entrevista para Debate.com.mx, Contreras Cordero enfatizó que la humanidad ha enfrentado virus desde el inicio de su aparición e incluso permanece la influenza, que muta mucho más que el SARS-CoV-2 y, de alguna manera, se ha aprendido a convivir con ella, al menos que cambie como cambió de 1918, cuando era un virus menos patógeno, al 2009, cuando se volvió más transmisible.

