Vacunación en México, con problemas crónicos

México.- Además de estar lidiando con una pandemia por Covid-19, justo ahora México tiene un problema para mantener completo el esquema de vacunación entre la población. Mediante las vacunas se logra inmunizar a la población contra diversas enfermedades, pero esto no se ha logrado al cien por ciento en los últimos años.

En el artículo "Vacunación en México: coberturas imprecisas y deficiencia en el seguimiento de los niños que no completan el esquema", publicado para la revista Salud Pública de México en 2020, se observa que las autoridades sanitarias nacionales informaron coberturas de vacunación muy altas, de más del 90 por ciento a través de los años; sin embargo, diversas encuestas hechas en el territorio nacional muestran resultados diferentes al respecto.

Una investigación realizada por la Organización Panamericana de la Salud en 2014 indicó variaciones en la república del 56 al 90 por ciento para la cobertura del esquema de vacunación.

La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en México del 2015 reveló una cobertura de 34.3 por ciento, y en 2016 la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, reportó coberturas de esquema completo de un 51.7 por ciento en niños y niñas de 12 a 23 y de un 53.9 para las edades de 24 a 35 meses.

Cobertura de vacunas en México

En 2019, el Observatorio Mexicano de Vacunación detalló que de 124 776 niños de entre 8 y 11 meses de edad que acudieron a centros del primer nivel de atención de los servicios estatales de salud (SES), se tuvo una cobertura de solo 28.7 por ciento para el alcance del esquema básico completo; es decir, que no todos los niños adquieren todas las vacunas y todas las dosis que les corresponden.

Para Benjamín Madrigal Alonso, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV), estos datos son angustiantes, y es importante rectificar por el bien de la salud pública mexicana.

Los rebrotes recientes

Si bien el problema de la pandemia es preocupante para el sistema de salud mexicano, que ahora lucha por traer una vacuna para combatir la Covid-19, el pediatra e infectólogo Benjamín Madrigal Alonso mencionó en entrevista para Debate que en el territorio nacional también se vive el resurgimiento de algunas enfermedades infecciosas, pero prevenibles mediante vacunación, por lo que no hay que olvidarse de ellas, y prevenir así la enfermedad y muertes derivadas de esos padecimientos.

Al ser cuestionado sobre si este es un problema reciente o si era histórico, respondió que es una situación que se ha presentado desde siempre, se llevan décadas con la falta de una buena cobertura en vacunación, que si bien las cifras oficiales muchas veces reportaban coberturas muy amplias y optimistas, organismos internacionales e independientes han venido siempre a desmentir y sacar a la luz un problema añejo y todavía vigente: "Se han tenido problemas de coberturas a lo largo de la historia, y no es cuestión más que reconocer que es una situación real para superarla".

Repunte de infecciones bacterianas

Madrigal destacó que recientemente han surgido brotes epidémicos relevantes, tal es el caso del sarampión, una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente mortal que en 2020 ocasionó un reporte de 196 casos positivos, la mayoría ubicados en la Ciudad de México y algunos otros del Estado de México, de acuerdo con el Reporte de Casos Confirmados de Sarampión 2020, de la Dirección General de epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA).

Para el infectólogo Benjamín Madrigal, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Vacunología, además del sarampión en México "tenemos por toda una serie de padecimientos derivados problemas de las enfermedades transmisibles, y uno de los más importantes, tristemente, es la tuberculosis», pues llegó a haber alrededor de 15 mil casos de personas infectadas con Mycobacterium tuberculosis por año, y en 2019 esa cifra subió hasta 35 mil, «un problema angustiante", mencionó Madrigal Alonso, pues la bacteria causa infecciones severas, principalmente en los pulmones, que pueden ocasionar la muerte.

Benjamín sugiere que la aparición y el aumento de casos se debe a que se dejó de tener suficiente vacuna de tuberculosis en el país, y es probable un aumento de casos, ya que a la fecha se tiene más de un año sin el insumo para inmunizar a una población creciente, cuyos niños recién nacidos no han sido vacunados contra la tuberculosis.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019 los nacimientos registrados superaron los 2.09 millones, lo que en opinión de Madrigal repercutirá en la presencia de tuberculosis en infantes en un futuro próximo.

Faltan suministros

Benjamín expresó que el sarampión y la tuberculosis no son las únicas enfermedades en resurgimiento en el país, ya que también se han presentado brotes de rubeola y de tosferina, donde la aparición de esta última se relaciona directamente a la escasa inmunización con la vacuna pentavalente, que combate difteria, tosferina, tétanos e infección por Haemophilus influenzae tipo B y la poliomielitis.

El galeno comentó que la pentavalente se ha estado cambiando por la vacuna hexavalente que se aplica contra las enfermedades ya mencionadas, pero se añade en la misma dosis para protegerse contra la hepatitis B.

Algo a lamentar por médico es el hecho de que en lo que va de finales del 2020 a inicios del 2021 ya van dos meses en que se carece totalmente del suministro de las vacunas pentavalente y hexavalente, por lo que también es posible que las cifras epidémicas de algunas de las infecciones que previenen aumenten.

La Dirección General de Epidemiología en 2019 registró 803 casos de hepatitis B en México, con una tasa de incidencia nacional de 0.63 casos por cada 100 000 habitantes.

El infectólogo recordó que en el caso de la vacuna individual contra la hepatitis B, ya se tiene más de cuatro años presentando desabasto en periodos de meses, lo que limita la vacunación de la población, pero no es el único insumo que presenta la situación: "Se tiene un desabasto crónico. Hace más de cuatro años que se tienen cada vez desabastos y faltantes más constantes, y el ejemplo más triste y deprimente es la BCG (vacuna contra la tuberculosis), ya que no se halla a nivel público, pero en el sector privado sí es posible encontrarle", destacó, añadiendo que lo mismo ocurre con la vacuna contra el neumococo para adultos mayores, que no se tiene en hospitales públicos, pero sí es posible comprarla en centros privados.

No se vacuna a quien se debe

Si seguimos hablando de brotes, el tétanos neonatal es otra de las infecciones a tomar en cuenta. En México, a finales de noviembre del 2020, la Secretaría de Salud reportaba el primer caso de tetanos neonatal del año.

Para el doctor Benjamín Madrigal, es necesario no solo para hablar de las enfermedades prevenibles en los niños, "sino también las prevenibles en otras edades, en las que se debería estar vacunando, y no se hace como corresponde", tal es el caso de las mujeres embarazadas, a quienes se inmuniza, no para que la mujer tenga defensas contra la infección, sino para que el bebé nazca con la protección a ella.

"Si los niños no tienen las defensas respectivas y nacen en ambientes contaminados, pueden desarrollar estas enfermedades, como ya se está viendo en casos de tétanos neonatal", mencionó.

No hay seguimiento

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología aseguró que ciertamente el esquema de vacunación en el país es muy robusto y se aplica a todas las edades, pero como ya se ha mencionado, se tiene el problema de que no todos pueden ser vacunados como realmente se requiere, y tampoco existe el seguimiento adecuado para asegurar que las personas cumplan con el esquema y lo completen cuando se trata de vacunas que se aplican en multidosis.

"Por ejemplo en la vacuna pentavalente o hexavalente, una cosa es que reciban la primera dosis de ella a los dos meses, y otra cosa es que la reciban al año, a los dos años y los cuatro años, para completar el esquema", acotó. Con esto quiso decir que no se tienen o reciben las dosis necesarias de vacunas de refuerzo, y por lo tanto pierde poder el efecto inmunitario contra las infecciones: "Tenemos un problema gravísimo de cobertura de vacunación, ya que no terminamos el esquema como corresponde", señaló.

La situación es multifactorial

Si se empieza a hacer un análisis de por qué falla el sistema de vacunación, el doctor concluye que es en primer lugar por el desabasto y en segundo porque no hay seguimiento de la cobertura del esquema, comentó que esto último podría ser por falta de acceso al sitio donde se va a vacunar, pero bien podría obedecer a otras cuestiones: "En algunos reportes había un caso donde había vacuna, pero no había jeringa para vacunar a una persona, y ¿de dónde vino el problema para que falte una jeringa para vacunar a una persona?".

El médico se respondió a sí mismo diciendo que otra de las causas de que no se tenga una buena cobertura de vacunación es la falta de planeación adecuada para adquirir los insumos que se requieren para manejar las vacunas, y que a esto se añade el problema de la gestión de presupuestos por parte de Secretaría de Salud para adquirir todo lo necesario para abastecer una campaña de vacunación.

El otro reto es la aprobación de los presupuestos en las Cámaras de Diputados, en el Congreso, porque, según el médico de la Asociación Mexicana de Vacunología, muchas veces es ahí donde se atora la adquisición de insumos.

La importancia de tener recursos

Para Madrigal Alonso, a nivel de Gobierno federal el énfasis debería ser cubrir adecuadamente la parte de la medicina preventiva, porque siempre es más económico aplicar vacunas que atender enfermedades, y dio el ejemplo siguiente: una vacuna contra meningitis causada por el Haemophilus influenzae en Estados Unidos cuesta cerca de 80 dólares; sin embargo, la cobertura de un paciente con meningitis cuesta 360 mil dólares desde su atención primera, hasta sus tratamientos y rehabilitación.

"Para el Gobierno sería más fácil subsidiar la vacuna que andar gastando 360 mil dólares por paciente. Es así de crítico, así de dramático", lamentó Madrigal, alentando luego a las instancias que se encargan de los presupuestos, la planeación, de la compra de vacunas y su distribución a hacer esfuerzos para disminuir el problema de la vacunación en México.

"En cuanto a la población, es mejor insistirle a las personas en que siempre será mucho más fácil vacunar que tener un enfermo o un muerto por algo que se pudo haber evitado. Habiendo vacuna no se justifica que haya alguien que muera", finalizó.

Gasto

En 2020 se destinaron 5 mil 984 millones de pesos para la adquisición de insumos vacunales en México, 2 mil 58 millones menos que en 2019, y 3 mil 733 millones menos que en 2018 (INEFAM, 2020).

El Dato

La AMV

La Asociación Mexicana de Vacunología (AMV), organización científica sin fines de lucro, fundada en el año 2001, con el fin de difundir los avances en el campo de las inmunizaciones, revisar permanentemente criterios médicos, clínicos y epidemiológicos, emitir juicios que puedan ser útiles para un uso racional y acorde con el desarrollo social y sanitario de las vacunas, apoyar proyectos de investigación en vacunas y organizar conferencias y cursos con el fin de actualizar los conocimientos en vacunología.