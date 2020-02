Vacunar en preescolar abate enfermedades peligrosas

Aunque las tasas de vacunación en México son elevadas, aún quedan cifras excesivas de niños sin vacunar contra enfermedades como tétanos, difteria, poliomielitis y tosferina. Estas enfermedades han bajado su incidencia en nuestro país, pero al omitir la vacunación podrían resurgir.

Las estimaciones indican que la tasa de vacunación en México es del 88 por ciento, dos puntos porcentuales abajo de la norma requerida por la Organización Mundial de la Salud, que es del 90 por ciento. En el mundo, de acuerdo a la OMS en el 2018, 20 millones de niños no recibieron vacunas vitales contra el sarampión, la difteria y el tétanos.

Durante la conferencia “Ruta 3: el camino de la vida se vive mejor vacunado”, a la que EL DEBATE fue invitado, especialistas indicaron que la vacunación es la herramienta más importante para prevenir brotes de enfermedades y mantener al mundo seguro.

Lucia Bricks, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, explicó que tanto la difteria, tétanos y tosferina siguen causando muertes en niños en edad preescolar, aunque estas enfermedades pueden ser prevenidas con una vacuna.

El papel de las vacunas

Durante su participación en la conferencia realizada en la Ciudad de México, Justino Salvador Pineda, certificado como pediatra por el Consejo Mexicano de Pediatría, destacó que la vacunación es la segunda mejor intervención para proteger la salud de la población después del agua potable.

“En México se ha logrado la erradicación de enfermedades como la poliomielitis con la reducción hasta en un 99 por ciento de casos del virus salvaje desde 1988 a la fecha; sin embargo, existen casos en Nigeria, Afganistán y Pakistán, por lo que se debe seguir vacunando a los niños en el mundo.”

Las vacunas han evitado aproximadamente 16 millones de casos de parálisis por poliomielitis y 1.5 millones de muertes a causa de la enfermedad. De no continuarse con la vacunación, los casos de polio en el mundo podrían aumentar a 200 mil cada año.

Bricks indicó que en México no existen ninguna incidencia por casos de tosferina y esto se debe a la vacunación a tiempo de los niños pequeños.

La vacunación en edad preescolar

Cuando el niño nace se le aplican vacunas que necesitarán un refuerzo para aumentar o mantener la eficacia. Este refuerzo deberá aplicarse cuando el niño cumpla la edad preescolar. La vacunación en edad preescolar elevará el nivel de anticuerpos (sustancias que el cuerpo produce para pelear contra enfermedades infecciosas) de su hijo y lo ayudarán a estar protegido.

Los especialistas indicaron que vacunar a niños en edad preescolar puede ayudar a proteger a 500 millones de personas al año y esto contribuye a su vez a prevenir enfermedades potencialmente fatales.



Mortandad por polio, tétanos, difteria y tosferina

En México no se presentan muertes ni casos de poliomielitis desde hace más de 30 años gracias a los esfuerzos de vacunación; sin embargo, el que no existan casos no quiere decir que se pueda bajar la guardia en cuestión de inmunización. En el año de 1990 se presentó el último caso de polio en el territorio nacional.

Respecto al tétanos, en el año de 1980 se presentaron 363 casos y para el año 2017 se disminuyó hasta 27 casos reportados.

De 1981 a 1991 se presentaron en México 73 casos notificados de difteria en México y el último caso registrado fue en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La tosferina, por su parte, tuvo un alcance importante en el año de 1980 con 5 mil 539 casos reportados, mientras que en el 2017 se presentaron 827 en México.

Indicaron también que las mujeres embarazadas deben vacunarse contra la tosferina, difteria y tétanos para proteger al recién nacido contra esas enfermedades.

Preocupación por casos en el mundo

Aunque en México no se han presentado incidencias por casos de difteria, por ejemplo, países como Venezuela han tenido un repunte importante con más de 780 casos en los últimos dos años, y en Haití también se ha presentado la enfermedad; por ello, recalcaron los especialistas, se debe seguir con la vacunación en México para prevenir la reaparición de estas enfermedades.

“Es una preocupación global con estos brotes, especialmente en zonas de migración y en las regiones donde las coberturas son más bajas”, dijo la doctora Lucía Bricks, directora médica región LATAM de Sanofi Pasteur. Agregó que se debe vacunar con tres dosis en el primer año de vida y otras tres de refuerzo durante la niñez.

Presentan vacuna tetravalente

Sanofi Pasteur presentó una nueva vacuna tetravalente que protege contra enfermedades como poliomielitis, tétanos, difteria y tosferina a niños en edad preescolar. La nueva vacuna fue presentada durante una conferencia de prensa en la que estuvieron especialistas de Sanofi, quienes recalcaron la importancia de mantener tasas de vacunación adecuadas y con ello evitar el resurgimiento de enfermedades sobre todo en niños en edad escolar.

“El mundo actual ofrece innumerables oportunidades para la rápida diseminación de enfermedades infecciosas y amenazas al correcto cumplimiento de los esquemas de vacunación en los menores”, finalizó Lucía Bricks, directora médica de la región de América Latina para Sanofi Pasteur.

¿Qué es la poliomielitis?

La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente a los niños. Se trasmite de persona a persona a través de la vía fecal-oral y a través de alimentos y agua contaminada.

Es causada por el poliovirus. Una vez en el intestino, este virus se multiplica hasta dañar el sistema nervioso central.

“Esta era una enfermedad muy común en México hasta el año 1988, cuando se presentaron los últimos casos”, indicó el doctor Justino Salvador Pineda.

En México desde hace más de 30 años no se presentan casos y se podría considerar como la segunda enfermedad erradicada, después de la viruela, si se siguen los lineamientos de vacunación recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. En una pequeña proporción de casos la enfermedad causa parálisis, a menudo permanente.

La poliomielitis no tiene cura, pero es prevenible por medio de la inmunización. La vacuna se recomienda a los dos, cuatro y seis meses de edad; un refuerzo a los 18 meses y otro en la edad preescolar. La vacuna contra la polio es gratuita en México.

Difteria, con pequeña reemergencia

La difteria es una enfermedad causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae. Generalmente los síntomas de la difteria comienzan con dolor de garganta y fiebre.

En casos graves, la difteria puede crear una toxina que recubre el fondo de la garganta con una placa espesa de color gris o blanco, lo que bloquea las vías respiratorias, dificulta la respiración y la deglución.

Muchas veces la toxina puede invadir el torrente sanguíneo y causar distintas complicaciones en órganos como el corazón, los riñones y los nervios, incluso desembocar en parálisis.

“Actualmente esta enfermedad se encuentra controlada en México, pero hay una pequeña reemergencia”, indicó el doctor Justino Salvador Pineda.

La vacuna contra la poliomielitis se recomienda de la siguiente manera: en tres dosis en el primer año de vida; otras tres de refuerzo durante la niñez o adolescencia brindan una segura protección.

Otros síntomas de la difteria pueden incluir escalofríos, fatiga, dificultad para respirar o respiración ruidosa, erupciones en la piel o úlceras, congestión nasal, debilidad muscular, ganglios linfáticos inflamados, hinchazón o tos.

VACUNAS

Síntomas de la tosferina

La tosferina o pertussis es una infección causada por la bacteria Bordetella pertussis. Puede afectar a las personas a cualquier edad y causar discapacidad permanente en los bebés o la muerte.

Para prevenir la tosferina se recomienda la vacunación en el siguiente esquema: a los dos, cuatro y seis meses de edad; refuerzo a los 18 meses; refuerzo a los cuatro años; refuerzo en la adolescencia y refuerzo en cada embarazo.

Los síntomas incluyen secreción nasal, congestión nasal y estornudos.

El tratamiento incluye antibióticos.

VACUNAS

Cómo se produce el tétanos

El tétanos es una enfermedad causada por la toxina de la bacteria Clostridium tetani.

Esta bacteria se encuentra en el suelo, las heces y la boca de los animales en forma de esporas; puede entrar al torrente sanguíneo a través de heridas al ser infectadas por la bacteria.

La toxina de la bacteria actúa como un veneno para el sistema nervioso central y bloquea las señales nerviosas a la médula espinal y a los músculos, causando espasmos musculares.

Se recomiendan seis dosis de vacunas: tres dosis primarias y tres de refuerzo.