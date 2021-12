Vacunas Covid-19, prioritarias en pacientes con enfermedades

El artículo de Elsevier comenta que si bien, todas estas vacunas presentan ventajas y limitaciones en relación con su inmunogenicidad, seguridad y facilidad de producción, también es cierto que la mayoría son seguras, aunque se continúa estudiando la eficacia en personas con enfermedades crónicas pulmonares, debido a que en muchos casos los tratamientos causan una supresión del sistema inmunológico del paciente, y no se tomaron en cuenta en los ensayos clínicos, pero se siguen recogiendo datos. A favor, algo de protección es mejor que ninguna, por eso es mejor vacunarse.

En muchos casos de personas con enfermedades respiratorias crónicas, se hace recomendación del uso de paracetamol y otros fármacos para reducir efectos adversos de las vacunas, pero en ello el médico particular tomará en cuenta las características clínicas del paciente y las normativas vigentes, por lo que es necesario que los lectores pregunten a sus médicos de confianza antes de automedicarse.

En México, la recomendación fue esperar tres meses luego de la infección, y obtener vacunación completa. Además, se debe advertir a los pacientes con enfermedades crónicas pulmonares de la posible intensidad de la reacción postvacunal si padecieron la covid-19 en los seis meses previos a la aplicación de la vacuna, aunque se ha dado los casos, son, por mucho, muy escasos. Los autores refieren que la vacunación frente al SARS-CoV-2 no interfiere con la vacunación antineumocócica o antigripal, por lo que estas deben administrarse también a los pacientes.

La presencia de una infección respiratoria leve o de fiebre de baja intensidad no debe posponer la vacunación. La recomendación, una vez se ha padecido covid-19, es clara. Felipe Villar-Álvarez comenta que si hubo infección previa por SARS-CoV-2 confirmada por PCR, deben vacunarse. Sin embargo, el momento de vacunación en pacientes previamente infectados podría retrasarse hasta los seis meses y realizarse con una sola dosis, dependiendo de las recomendaciones sanitarias vigentes.

En todos los padecimientos ya mencionados, la Separ considera la vacunación de máxima importancia, y recomienda que no se debe retrasar en ningún caso, a la vez que se continúe con el tratamiento habitual de las mismas. Los casos de excepción los configuran aquellos donde el paciente presente agudización respiratoria de síntomas de su enfermedad o una infección respiratoria activa con o sin temperatura mayor a 38 grados Celsius, en cuyo caso la vacunación debe suspenderse hasta la remisión de los síntomas.

Los expertos aseguran que “las vacunas para la covid-19 no solo son seguras y eficaces, sino que, en aquellos pacientes vulnerables con enfermedades respiratorias crónicas, son prioritarias”.

María Sánchez Reportera de Investigación

Ingresé a EL DEBATE en febrero del 2019, trabajo en la redacción de Culiacán. Tengo formación en Fact Checking y periodismo de datos, curso impartido por Knight Center for Journalism en las Américas, así también, otros cursos de formación en el ámbito periodístico como uso de lenguaje inclusivo y de periodismo especializado en derecho electoral. Actualmente escribo sobre una gran diversidad de temas desde las ciencias exactas hasta humanidades, en el departamento de Investigación de DEBATE apoyándome en búsquedas rigurosas en material oficial y científico, bases de datos gubernamentales y no gubernamentales, entrevistas a personalidades públicas, del medio político, académico, expertos en temas, así como a líderes de la sociedad civil, entre otros. Mi misión es dar a los lectores artículos con información veraz, relevante, útil y novedosa de diferentes campos en un lenguaje asequible, además de sensibilizar a la población con temas referentes a lo humano. Mi formación lo respalda. Estudié la licenciatura en química farmacéutica bióloga y una maestría en ciencias con orientación a la biotecnología ambiental en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2020 recibí dos seminarios en el centro Transpersonal de Buenos Aires, Argentina, uno denominado Vínculos y emociones y otro más sobre Psicología y espiritualidad. Tomé un Diplomado para la Paz Aplicada impartido en Culiacán por la Universidad de San Diego, California, en 2018 y más tarde en 2019 participé como colaboradora en el proyecto de investigación “Todos tenemos una historia”, formando parte de la Comisión Ciudadana de la Memoria en Culiacán, organizada por el Instituto Transfronterizo de dicha universidad y como líder de equipo de investigación. Dediqué más de tres años de labor docente en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, donde me formé en educación y participé en la elaboración de proyectos y documentos académicos. Formé parte de la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa (REAS), donde participé en la elaboración del marco conceptual de la organización y su plan de trabajo. Tengo la intención de seguirme preparando y crecer en compañía de mis compañeros en EL DEBATE, y continuar haciendo con ellos las alianzas que nos han integrado como un equipo sólido dentro de la empresa.