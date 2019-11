Van mil 900 casos de enfermedad pulmonar por vapeo

Estados Unidos.- El número de estadounidenses afectados por una enfermedad pulmonar grave y a veces letal que se ha vinculado con el vapeo ha alcanzado los 1,888, reportaron el jueves los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Se trata de un aumento respecto a un total de 1,604 casos hace una semana. Actualmente, se han reportado casos en todos los estados menos Alaska, anotó la agencia.

La mortalidad relacionada también se triplicó la semana pasada, alcanzando los 37 fallecimientos en 24 estados y el Distrito de Columbia. Han muerto pacientes de 17 a 75 años, y la edad promedio es de 49 años.

El nuevo informe no contenía datos nuevos sobre los posibles factores subyacentes de estas enfermedades. Pero, la semana pasada, los CDC anotaron que un 86 por ciento de los casos implicaban a productos que contenían THC, el ingrediente psicoactivo de la marihuana.

Los hombres jóvenes han sido afectados de forma particular: un 70 por ciento de los pacientes son varones, y un 79 por ciento tienen menos de 35 años.

Aunque el THC sigue siendo el principal sospechoso en la investigación de los CDC, un estudio reciente sugirió que otros compuestos podrían tener un rol.

Por ejemplo, investigadores de la Clínica Mayo de Arizona realizaron un examen de 17 casos de lesión pulmonar vinculada con el vapeo, que incluyó a dos biopsias pulmonares. Todos los pacientes examinados tenían formas graves de la enfermedad, y dos fallecieron.

"Basándonos en lo que hemos visto en nuestro estudio, sospechamos que la mayoría de los casos implican a contaminantes químicos, derivados tóxicos u otros agentes nocivos en los líquidos de vapeo", comentó el investigador principal, el Dr. Brandon Larsen, patólogo quirúrgico de la Clínica Mayo de Arizona, en Scottsdale.

Esos hallazgos fueron publicados a principios de mes en la revista New England Journal of Medicine.

La Dra. Anne Schuchat, subdirectora principal de los CDC, enfatizó que los productos de vapeo que contienen nicotina sin THC no se pueden descartar como una causa potencial de daño. Debido a esto, la recomendación de los CDC de que todo el mundo deje de vapear se mantiene, señaló.

Lo que está claro es que la enfermedad que afecta a los vapeadores puede ser repentina y grave. Los síntomas incluyen tos, falta de aliento y dolores en el pecho. Algunos pacientes han tenido tantos problemas para respirar que al final acaban recibiendo oxígeno, y en casos extremos en un ventilador mecánico.

Las cifras actualizadas de los CDC salen dos semanas después de que Juul, la marca de mayores ventas de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos, anunció que dejaría de vender los sabores a frutas o postres de sus productos.

La compañía tomó su decisión frente a las críticas generalizadas de que sus productos de nicotina con sabores están convirtiendo a toda una generación de adolescentes en adictos a la nicotina y el vapeo, reportó Associated Press.

La compañía también se enfrenta a investigaciones múltiples del Congreso de EE. UU., la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. y los fiscales generales de varios estados. Juul también está siendo demandada por vapeadores adultos y menores de edad que afirman que se hicieron adictos a la nicotina usando productos de Juul, según el servicio noticioso.

La administración de Trump también propuso una prohibición de casi todos los sabores de los cigarrillos electrónicos.

Los sabores que Juul eliminó incluyen al mango, la crema, la fruta y el pepino, que constituían un 10 por ciento de sus ventas. La compañía seguirá vendiendo sus sabores más populares: menta y mentol, reportó AP.

La decisión de Juul de seguir vendiendo la menta y el mentol muestra "que no tiene una intención seria de prevenir el uso entre los jóvenes", aseguró Matthew Myers, de Campaign for Tobacco-Free Kids.

"Juul sabe que un 64 por ciento de los usuarios de cigarrillos electrónicos de la escuela secundaria usan ahora los sabores a menta o mentol, y que ese número aumenta de forma constante", señaló Myers en un comunicado.

Su grupo y otros plantean que la administración de Trump debe prohibir todos los sabores de vapeo excepto el tabaco, añadió AP.