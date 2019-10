Vapeo cobra 18 vidas y afecta a más de mil personas en EUA

Estados Unidos.- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron este jueves que 18 personas han muerto y más de mil se han visto afectadas por unas misteriosas lesiones pulmonares vinculadas con los cigarrillos electrónicos de sabores y de la nicotina líquida para vapeo.



En menos de una semana el número de casos ha crecido un 25 % al pasar de 805 la semana pasada a 1.080 en esta, de acuerdo a los datos publicados este jueves por los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés).



Según la agencia federal, la mayoría de los pacientes admiten haber usado productos que contienen tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo de la marihuana.



Por esa razón, los CDC señalan que "los últimos hallazgos nacionales y regionales sugieren que los productos que contienen THC juegan un papel en el brote".



De los afectados, el 70 % son hombres, el 80 % son pacientes de menos de 35 años y el 16 % son menores de 18 años, mientras que el 21 % está en el rango de edad que va de 18 a 20 años.



Varios expertos de la industria de la marihuana han advertido de que en el mercado negro se emplean sustancias para espesar el aceite de THC, entre ellas un derivado conocido como acetato de vitamina E, y creen que eso podría estar jugando un papel en las lesiones pulmonares.

Alerta por vapeo en Estados Unidos.



No obstante, las autoridades todavía no han identificado ningún producto o sustancia como responsable de la enfermedad.



Este mismo miércoles, un grupo de científicos de la Clínica Mayo, en Rochester (Minnesota), publicó el primer estudio de tejidos de pulmón con pacientes enfermos por el vapeo.



Los científicos explicaron que los vapores químicos tóxicos, y no la presencia de lípidos en los pulmones, son los causantes del daño ocasionado por los cigarrillos electrónicos.



La investigación no encontró pruebas de acumulación de lípidos -sustancias grasosas, como aceites minerales- en pulmones, un factor al que se había apuntado como posible causa del daño por el uso de los cigarrillos electrónicos.



Esos científicos analizaron las biopsias realizadas a 17 pacientes, todos con lesiones pulmonares relacionadas con el vapeo.