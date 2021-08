Variante Delta, de Covid-19, domina en el mundo por su reproducción rápida y numerosa

México.- Desde su surgimiento en Wuhan, los científicos han intentado descifrar qué es lo que hizo exitoso al nuevo coronavirus como para generar una pandemia. Se ha descubierto que su capacidad de transmisión depende de distintos factores, y los investigadores continúan trabajando por conocer cuáles de ellos son más determinantes.

En días recientes se ha informado sobre la variante Delta, ahora la predominante en el mundo; Sara Reardon, para la revista científica Nature, ha recabado información de diversos científicos que destacan que delta es capaz de producir mucho más virus en las personas infectadas que la variante original, lo que garantiza su propagación en las comunidades; asimismo, otros estudiosos como Yehuda y sus compañeros, desde Israel, destacan las probables diferencias entre variantes virales que las han hecho más exitosas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los factores del éxito del coronavirus

Ahora se conoce que las nuevas variantes de coronavirus, alfa, épsilon y delta, han sido más exitosas debido a su mejorada capacidad de transmisibilidad, de estas tres la que ha dominado es delta.

Para Yehuda Arav, Eyal Fattal y Klausner, del Instituto para la Investigación Biológica de Israel, esta transmisibilidad mejorada puede atribuirse a factores como una mayor estabilidad de las variantes en las superficies o dentro de núcleos de gotitas suspendidos en el aire, a una mayor probabilidad de infección o al aumento de la carga viral máxima.

De acuerdo con los resultados de estos estudiosos, obtenidos por correr diversas simulaciones aunadas a métodos estadísticos y datos recabados por experimentación y epidemiología, se encontró que el primer factor que es la estabilidad ambiental no influye tanto en la transmisibilidad como los otros dos, por eso se conoce que se tiene mayor posibilidades de enfermarse al tener contacto directo con una persona enferma, que la segunda forma de contagio más importante es por las gotitas de saliva en el aire y por último haber un objeto contaminado con el virus, no es tan significativo, pero no deja de ser una forma más de transmisión, reafirmando con todo esto, que la distancia de precaución entre personas, así como el uso de cubrebocas eficiente es importante para evitar contagios.

Delta es más infectiva

Arav y sus compañeros encontraron, para alcanzar el aumento relativo en la capacidad de infección de un individuo sano a uno susceptible reportado ya para las variantes épsilon, Alfa y Delta, y que ha sido del 40, 55 y 87 por ciento más en cada una, respectivamente, en comparación con la cepa de origen, la carga viral máxima de las cepas debía aumentar en al menos un 56 por ciento, en un 78 por ciento y en 125 por ciento para cada una de las variantes mencionadas, de manera correspondiente y que la probabilidad de infección de las tres debió aumentar en un 34 por ciento en épsilon, un 53 para la alfa y en un 193 por ciento para delta, correspondientemente.

La carga viral y la transmisión exitosa

Las conclusiones basadas en probabilidades por Arav y sus compañeros han sido confirmadas en ciertos aspectos, pero superadas en otros por la variante dominante en el orbe, actualmente, ya que según Sara Reardon, de la revista Nature, las estimaciones dictan que delta tiene una transmisibilidad de hasta el doble comparada con la variedad silvestre, pero si hablamos de la carga viral, delta es muy superior. Sara Reardon cita que el epidemiólogo Jing Lu y sus colegas del Centro Provincial de Control y Prevención de

Enfermedades de Guangdong en Guangzhou, China, en un estudio preliminar rastrearon a 62 personas durante su cuarentena luego de exponerse a la covid-19 originada por la variante delta, encontrando que las personas infectadas con delta también tenían cargas virales hasta mil 260 veces más altas que las de las personas infectadas con la cepa original, superando así las predicciones de más del cien por ciento de Arav.

Delta se reproduce con rapidez

Además de estos hallazgos, los investigadores informaron que en las personas con la variante delta, el virus era detectable hasta cuatro días después de la exposición, en comparación con el promedio de seis días de incubación necesarios con la cepa original, lo que sugiere que delta no solo puede reproducirse en mayor número, sino también mucho más rápido.

Según Reardon esta combinación de factores, de ser capaz de producir una gran cantidad de virus en un corto periodo de incubación más allá de cualquier otro, explicaría la elevada transmisibilidad de delta, pues según el epidemiólogo Benjamín Cowling, de la Universidad de Hong Kong, la gran cantidad de virus en el tracto respiratorio convierte a los infectados con la variante delta en superpropagadores contagiando a más personas en menos tiempo, en comparación con el virus original.

De acuerdo con Reardon, los científicos continúan explorando las propiedades de las nuevas variantes y es posible que en un futuro próximo, a mayor conocimiento se tenga de ellas, estos datos cambien, se afinen y arrojen más luz sobre un virus que ha resultado sorpresivo para los investigadores.

Leer más: ¡Ahora son los certificados de vacuna!; Denuncian mercado negro en México

El Dato

Carga viral

La cantidad de exposición al virus al comienzo de la infección influye en la gravedad con que se padece covid-19, una mayor dosis de virus puede aumentar la gravedad de la enfermedad (Heneghan, Brassey y Jefferson, 2020).

¡Estampida humana! Matan a 3 en pleno partido de futbol en Guanajuato

Síguenos en