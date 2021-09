Variante Mu de Covid-19 detectada en Colombia será estudiada por la OMS

La Organización Mundial de la Salud comenzará a estudiar la variante Mu, una de las 17 mutaciones de la Covid-19 que se han definido como de "interés".

La variante Mu fue detectada por primera vez en enero en Colombia y Ecuador, en estos países esta variante ya representa el 39 y 13 por ciento de los casos respectivamente.

A principios de año esta variante también fue encontrada en Reino Unido, Unión Europea, Estados Unidos y Hong Kong, pero en estos países representa el 0.1 por ciento de los casos.

El seguimiento que se hará por parte de la Organización Mundial de la Salud será para determinar si la variante presenta más mutaciones que puedan modificar la forma en la que se transmite o se vuelva más virulenta o presente una reducción en la eficacia de la vacuna.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estima que la variante Mu está disminuyendo su presencia y que la cantidad de infectados es muy pequeña, sin embargo, los casos diagnosticados en 39 países ahora están clasificados como “graves” por la OMS.

El estudio y seguimiento de variantes encontradas en América Latina ayudará a que se puedan prevenir brotes fuertes de la enfermedad, sobre todo en un tiempo en que menos de la cuarta parte de la población en América Latina apenas ha recibido un esquema completo de vacunación.

Mientras países como Chile y Uruguay han inmunizado a más del 70% de su población y Panamá y Ecuador a casi el 60%, países como Haití, Nicaragua o Venezuela no han vacunado ni al 10% de su población, según el reporte de Our World in Data.

Leer mas: En una tétrica casa, muere mujer que vivía con 50 gatos y dos perros