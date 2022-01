Variante Ómicron, la situación delicada tras fiestas de Fin de Año en México

México.- Ómicron ya se ha posicionado en nuestro país entrando con fuerza y ha comenzado a tener una actividad importante como variante del virus SARS-CoV-2. Ha comenzado desplazar a las otras variantes, como la delta; incluso, se ha comparado con el virus del sarampión, que es de los más contagiosos en el mundo.

Aunado a la presencia de ómicron, las fiestas de fin de año, el descuido por parte la población y el relajamiento de las medidas sanitarias por parte de la autoridad, ahora tiene al país con un incremento en los casos positivos de covid-19. Sinaloa, por ejemplo, regresó al color amarillo del semáforo epidemiológico.

“Lo que se ha encontrado con la variante ómicron es que en algunas circunstancias tiene una contagiosidad muy alta, una persona podría llegar a contagiar hasta 30 personas, desde luego esto depende del momento epidémico y de la población en la que se esté haciendo el análisis”, mencionó en entrevista para Debate, el Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Covid-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Más contagiosa

En palabras del médico, lo anterior, es porque no es lo mismo una población que no ha recibido ninguna dosis de vacuna, en la que no se ha enfermado nadie, a una población en la que ya hay una proporción de los individuos vacunados u otra proporción de los individuos que ya se recuperaron de la infección previamente, por lo que más allá de tener exactamente la cantidad de contagios que derivan de cada infectado, lo relevante es que México se encuentra ante una variante más contagiosa, lo que puede traer problemas propios del incremento súbito de los casos.

Los de mayor riesgo

Ante la variante ómicron, los grupos de la población que deben tener más atención y protegerse más son, en primer lugar, los adultos no vacunados, quienes, en palabras del experto, “son los que se deben de preocupar más”, seguido de los adultos mayores con comorbilidades que impliquen inmunocompromiso, es decir, diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, cáncer en tratamiento, uso de medicamentos antiinflamatorios esteroideos, como los usados para las enfermedades autoinmunes.

También, las mujeres embarazadas son otro grupo de riesgo, y las personas de cualquier edad con comorbilidades o condiciones predisponentes, así también los infantes menores de 15 años por no estar vacunados, aunque se ha visto científicamente con covid-19 que, en este grupo de edad la enfermedad que les provoca es mucho más leve, la cantidad en hospitalizaciones es mucho más baja, así como las complicaciones y las defunciones.

“Es una epidemia completamente distinta la de los infantes en comparación con la de los adultos”, afirmó el vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Covid-19 de la UNAM a Debate.

La vacuna no previene contagios

En el caso de las personas que ya cuentan con su tercera vacuna o dosis de refuerzo, (segunda en el caso de dosis únicas) pueden considerarse más protegidos, aunque las vacunas no previenen el contagio, pero sí protegen de la enfermedad grave y la muerte.

“Todos, no importa cuántas dosis de vacuna tengan, se tienen que preocupar de no contagiarse”, mencionó. Y es que se ha visto que la variante ómicron es un poco más resistente a la respuesta inmune inducida por las vacunas, esa protección, igual se vuelve a lograr, cuando se da una dosis de refuerzo, por lo que las personas que tengan su esquema completo y empiecen a recibir una dosis de refuerzo, su sistema inmune estará en condiciones óptimas, aunque de cualquier manera sí siguen siendo suficientemente útiles para proteger de la enfermedad grave y de la muerte, “eso es lo importante y por eso usamos las vacunas”, reiteró.

Cuidado con los infantes

El profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina explicó a Debate que, si bien los y las menores de 15 años de edad no vacunados no corren riesgo de sufrir enfermedad grave por esta variante del nuevo coronavirus, sí pueden ser un foco de infección, si se contagian y conviven con sus abuelos y abuelas u otros adultos.

“Ellos pueden contagiar, pueden ser parte de la cadena de transmisión y eventualmente los niños con comorbilidades, los niños con enfermedades predisponentes también pueden tener complicaciones”, dijo.

Preocupación por secuelas y aumento súbito y masivo de casos

Respecto a que la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó durante una de sus conferencias de prensa matutinas que “Hay que seguir cuidándonos, pero que no nos metan miedo”, respecto a ómicron, el doctor Rodríguez Álvarez mencionó que tanto la población, así como los involucrados en la respuesta y todos los que participan directa o indirectamente en lo que está ocurriendo debemos estar preocupados.

“Por eso se llaman variantes de preocupación, no es una cosa menor, este tipo de variantes como la ómicron, la delta, como alfa, beta, se llaman variantes de preocupación porque pueden generar situaciones preocupantes, que por varios factores haya situaciones importantes”, afirmó. Estas situaciones pueden ser, por ejemplo, si se tiene un incremento súbito de casos y aunque sea una enfermedad leve y solo se hospitaliza uno de cada mil y de pronto se tienen 5 millones de casos se tendrán cinco mil personas internadas con covid-19 y por ende también incremento en fallecimientos.

Otra situación es, sobre todas las secuelas que deja el virus a las personas luego de haber estado infectadas, por tanto, si se tienen muchos casos de covid-19 por ómicron, habrá muchas personas que tengan el llamado covid a largo plazo durante los próximos meses y que vayan a generar una carga de enfermedad adicional para el sistema público de atención, para las mismas familias y sus lugares de trabajo y eso puede afectarle mucho a la sociedad y a los individuos, informó.

Bajas laborales

También, se debe considerar que, cuando se tienen muchos infectados, esa gente necesita aislarse y ausentarse de sus labores, lo que puede provocar una disrupción de las actividades económicas y sociales, como lo estamos viendo con el caso Aeroméxico y su cancelación de vuelos por personal infectado.

“Puedes tener una situación que, aunque sea leve y aunque se tengan que quedar tres o cuatro días en su casa, puede provocar un ausentismo muy importante, sobre todo, en las actividades críticas”. Y, además, mientras más casos haya, más riesgo de que se generen nuevas variantes derivadas de ómicron, que tengan sus características y además algunas otras mutaciones que logren acumular en este trayecto y pudieran surgir virus más peligrosos.

“De ninguna manera podemos pensar que es un problema menor, sobre todo por lo que ya estamos viendo que pasó en Europa y sigue pasando, lo que está pasando en Estados Unidos, en Canadá y en muchos países de Europa, entonces lo mejor es concentrarnos en que es una situación seria y reaccionar con puntualidad, con precisión, con seriedad ante la situación”, destacó. Cabe destacar que justo este lunes 10 de enero, el presidente López Obrador informó que por segunda ocasión dio positivo a covid-19.

Aislamiento de enfermos

En este contexto del incremento de casos de covid-19, el académico de la UNAM hizo hincapié en que la clave para combatir esta ola de contagios es que los enfermos se puedan aislar, que las empresas puedan permitir a sus colaboradores que resulten infectados este aislamiento sin que eso signifique que sean días sin goce de sueldo. También, avisar a los contactos de quienes convivieron con los que den positivo, cuidar a los enfermos para que no les surjan complicaciones, que los positivos no se automediquen, que no usen antibióticos; ivermectina, azitromicina, dexametazona, en los primeros cinco días, que se mantengan monitoreando su temperatura, su oxigenación, y que establezcan contacto con los servicios médicos.

En comparación con el resto del mundo, en especifico con Estados Unidos, mencionó que en nuestro país las tasas de vacunación de adultos son mayores y eso pudiera ayudar un poco más. Sin embargo, como ómicron sí se contagia entre adultos y sí se contagia entre vacunados y entre recuperados, México sí se encuentra ante una situación delicada por lo que debemos ser muy precisos con las acciones de cuidado para evitar la propagación del virus.

Quédate en casa ya no es necesario

De acuerdo con el especialista en bioquímica, Dr. Rodríguez Álvarez, en estos momentos ya no se puede aplicar el “quédate en casa”, pues es una estrategia que ya no se necesita, porque ya se cuenta con pruebas de diagnóstico, manejo para los pacientes, ya se tienen vacunas, pero lo que se requiere es que las personas tengan acceso al diagnóstico, al aislamiento de enfermos y que todas las actividades que se lleven a cabo se hagan con cuidado.

“Las escuelas pueden regresar a clases porque se genera un ambiente de mucho control. Todas las familias, toda la comunicad escolar se conecta con esos mecanismos de control y todos los niños y niñas usan el cubrebocas, todos los maestros también, todos los enfermos se reportan, si hay un grupo infectado se aíslan, se separa, se les da seguimiento a los contactos, una serie de acciones que ayudan a controlar la situación”, aseveró.

No es necesario cerrar escuelas

Al respecto, se le cuestionó al médico sobre la cancelación de clases presenciales como ocurrió en Sinaloa, y que confirmó la Sepyc y el secretario de salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, cierre hasta el 17 enero. A lo que contestó que podría considerarse una decisión incorrecta, porque el problema de incremento de casos está concentrado en algunos municipios, no en todo el estado.

“Por qué no mejor concentrarse en los tres municipios que están afectados y ahí sí los mandas a virtual o a distancia, pero qué tienen que ver los niños y niñas de los otros municipios donde no hay”, respondió. Cada escuela, cada comunidad escolar debe de construir su regreso seguro, frenar eso es no reconocer que las escuelas es mejor que estén abiertas. “Si vemos el número de casos de covid-19 en infantes, cuando más ha habido es cuando los niños no están en las escuelas, el lugar más protegido para los infantes es la escuela”, agregó.

Controlar los contagios

En este punto, es importante el optimizar el uso de las pruebas, por lo que recordó que las pruebas rápidas de antígenos solo deben de hacerse en personas con síntomas, pues en personas que no tienen síntomas no funcionan esas pruebas, y las pruebas de PCR deben hacerse en personas con síntomas y que la prueba rápida les haya salido negativa y en personas asintomáticas con alto riesgo de contagio, es decir, que hayan estado en contacto con una persona que sea positiva a covid-19 y con quien hayan interactuado a menos de un metro y medio por más de 15 minutos sin protección y hasta el tercer o cuarto día después, si no no funciona la prueba, advirtió.

El experto hizo énfasis en que el cubrebocas es la mejor herramienta para evitar los contagios, así como la ventilación, la sana distancia y el aislamiento de los enfermos.

Nombre: Mauricio Rodríguez Álvarez

Cargo: Vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Covid-19 de la UNAM.

Trayectoria: Profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Médico cirujano por la Facultad de Medicina. Estudió el programa de maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas en la Facultad de Química de la UNAM. Sus investigaciones son acerca de las enfermedades infecciosas, con particular énfasis en las enfermedades prevenibles por vacunación. Ha participado en protocolos de investigación básica y clínica, y contribuido a la formación de recursos humanos en el campo de la microbiología; cuenta con varias publicaciones en revistas arbitradas y libros, así como participaciones en reuniones científicas.

Foto: Cortesía