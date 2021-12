Variante de Covid-19, Ómicron, al menos 4 veces más rápida que Delta

Tal parece que además del primer caso ya notificado de ómicron en México, no se ha reportado ningún otro, pues hasta el día de ayer el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica (CoViGen-Mex), mantenía su último reporte de variantes en el país hasta el día 17 de noviembre del 2021, donde el organismo informaba la proporción de las variantes respecto a las muestras analizadas en el territorio, nacional, manteniéndose como mayoritaria hasta esa fecha todavía la variante delta con el 99.5 por ciento de las muestras en el país.

No se ha demostrado que sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune inducida por las vacunas”, recalcó alertando, además, sobre evitar viajes innecesarios hacia el extranjero.

Consideró que, si bien la enfermedad que está provocando la variante ómicron es menos severa en los casos reportados, a la velocidad de transmisión que tiene podría llegar a generar una alta demanda de servicios médicos, “la recomendación será siempre no bajar la guardia porque aun cuando la variante ómicron pudiese ser menos severa, es más transmisible, lo que hará que más personas tengan la necesidad de llegar a un hospital, de recibir atención especializada o inclusive entrar a un proceso de intubación”, señaló el científico.

La Organización Mundial de la Salud advierte que la nueva variante del virus se encuentra presente en más de 60 países alrededor del mundo, mientras que en México las autoridades sanitarias admiten su rápida distribución. A nivel local el microbiólogo Cristóbal Cháidez Quiroz, comentó a Debate que no hay que bajar la guardia y seguir recomendaciones contra la covid-19.

María Sánchez Reportera de Investigación

Ingresé a EL DEBATE en febrero del 2019, trabajo en la redacción de Culiacán. Tengo formación en Fact Checking y periodismo de datos, curso impartido por Knight Center for Journalism en las Américas, así también, otros cursos de formación en el ámbito periodístico como uso de lenguaje inclusivo y de periodismo especializado en derecho electoral. Actualmente escribo sobre una gran diversidad de temas desde las ciencias exactas hasta humanidades, en el departamento de Investigación de DEBATE apoyándome en búsquedas rigurosas en material oficial y científico, bases de datos gubernamentales y no gubernamentales, entrevistas a personalidades públicas, del medio político, académico, expertos en temas, así como a líderes de la sociedad civil, entre otros. Mi misión es dar a los lectores artículos con información veraz, relevante, útil y novedosa de diferentes campos en un lenguaje asequible, además de sensibilizar a la población con temas referentes a lo humano. Mi formación lo respalda. Estudié la licenciatura en química farmacéutica bióloga y una maestría en ciencias con orientación a la biotecnología ambiental en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2020 recibí dos seminarios en el centro Transpersonal de Buenos Aires, Argentina, uno denominado Vínculos y emociones y otro más sobre Psicología y espiritualidad. Tomé un Diplomado para la Paz Aplicada impartido en Culiacán por la Universidad de San Diego, California, en 2018 y más tarde en 2019 participé como colaboradora en el proyecto de investigación “Todos tenemos una historia”, formando parte de la Comisión Ciudadana de la Memoria en Culiacán, organizada por el Instituto Transfronterizo de dicha universidad y como líder de equipo de investigación. Dediqué más de tres años de labor docente en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, donde me formé en educación y participé en la elaboración de proyectos y documentos académicos. Formé parte de la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa (REAS), donde participé en la elaboración del marco conceptual de la organización y su plan de trabajo. Tengo la intención de seguirme preparando y crecer en compañía de mis compañeros en EL DEBATE, y continuar haciendo con ellos las alianzas que nos han integrado como un equipo sólido dentro de la empresa.