Realiza IMSS 145 vasectomías sin bisturí en Sinaloa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, realizó un total de 145 procedimientos al mismo número de hombres durante la Primera Semana Nacional de Vasectomía sin Bisturí en distintas Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Culiacán, Mazatlán, Guasave, Guamúchil y Los Mochis.

La coordinadora Auxiliar de Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Blanca Miguelina Rendón González, destacó que, gracias al profesionalismo y entrega de los equipos multidisciplinarios, la Institución en la entidad superó la meta establecida en un 50 por ciento más de lo establecido.

Indicó que este tipo de actividades son desarrolladas por el Seguro Social, como parte de las acciones de planificación familiar dirigida a los varones que ya tienen decidido el número de hijos que desean tener.

La funcionaria explicó que una vasectomía es un método anticonceptivo permanente o definitivo que consiste en una pequeña incisión en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides.

Este método se realiza sin el uso de un bisturí, con la aplicación de anestesia local y que no requiere de hospitalización para su recuperación, se puede efectuar en cualquier momento, una vez que el interesado haya recibido consejería donde se le informe que es de carácter definitivo y que lo solicite de manera voluntaria a su médico.

La doctora destacó que la vasectomía sin bisturí es un método altamente efectivo, siendo su efectividad mayor al 99 por ciento y que tiene varias ventajas entre las cuales destacan que es de rápida recuperación, no interfiere con la actividad sexual de la pareja, no disminuye el deseo sexual ni la cantidad de semen, no tiene riesgos para la salud, no causa impotencia y es el método ideal para el hombre cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos y no puede utilizar los métodos anticonceptivos tradicionales.

La coordinadora auxiliar detalló que la vasectomía se puede efectuar en cualquier momento, siempre y cuando el varón tenga el número de hijos planeado, haya recibido consejería en donde se enfatice que este método anticonceptivo es de carácter permanente o definitivo y lo solicite de manera voluntaria su médico familiar.

Por último, detalló que, a lo largo del año, el Seguro Social continuará realizando jornadas de vasectomía, motivo por el cual, invita a los varones, sean o no derechohabientes del Seguro Social, para que puedan informarse sobre este método de anticoncepción en las áreas de Planificación Familiar y Trabajo Social de las clínicas del IMSS donde se les hace un seguimiento desde su ingreso hasta su alta médica.