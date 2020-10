Vaxigrip: La venta de esta vacuna es ilegal y quien la pague está contribuyendo al delito: López-Gatell

Se han detectado robos directos a una de las instalaciones del IMSS, pero existe otra modalidad denominada robo hormiga, pues al interior de las instituciones existe sabotaje.

“Existe alguien, proceso de investigación, puede ocurrir en más de una unidad, puede ocurrir en almacenes centrales, almacenes periféricos, en punto de servicio hay quien extrae vacuna del sector público y la vende a entidades privadas que van desde consultorios individuales hasta estaciones de vacunación, unos que les llaman centros de vacunación privados”, expuso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

López-Gatell aseveró que han encontrado documentación sobre cotizaciones de venta, también han detectado anuncios que la ofrecen entre 500 y 800 pesos.

“Estamos seguros que es una vacuna ilegalmente vendida y se llama VAXIGRIP, es una marca registrada de Sanofi Pasteur, de venta exclusiva al sector público, es decir; el gobierno la paga, pero usted no la paga, no puede pagarla, si la paga es un acto ilegal, nadie debe pagar por la vacuna VAXIGRIP, la venta de esta vacuna es ilegal, quien la pague está contribuyendo a un delito, quien la venda está cometiendo un delito, quien se la venda a quien la vende está cometiendo un delito posiblemente mayor”, afirmó el sub secretario.

Pidió a la población tomar precauciones y no comprar esta vacuna que en México es gratuita, pues incluso mencionó que puede haber consecuencias en la salud, pues podría ser que la vacuna no conservó su calidad de la red de frio. “Que se calentó porque estuvo fuera del refri, porque no tiene una trazabilidad de su conservación, podría estar adulterada. ¡Entonces, cuidado, hay un riesgo adicional!”, dijo.