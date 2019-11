Venció al cáncer y estos son los 7 productos que no volverá a usar

México.- Una mujer que sobrevivió al cáncer compartió en un sitio de internet, su testimonio y vivencia durante su lucha contra el cáncer y mencionó algunos de los productos que no volverá a usar en su vida.

La joven llevaba una vida saludable e incluso comenzaba a deshacerse de aquellos productos que no tuvieran un origen tan natural como alimentos, productos de belleza y de limpieza en el hogar.

Sin embargo, a los 21 años de edad fue detectada con un linfoma,que no es otra cosa que un un tipo de cáncer del sistema linfático, que es parte de la red del organismo que combate los gérmenes.

Pero tras un tratamiento y deseos de vivir ha superado esa difícil etapa en su vida, creando nuevo hábitos y evitando ciertos productos, que según ella, pueden propiciar el cáncer en el cuerpo.

1) Colorantes alimenticios artificiales: Lamentablemente están presentes en un sinfín de productos que consumimos a diario. Pero está comprobado que la ingesta constante de colorantes puede desarrollar tumores cerebrales, daño cromosómico o linfomas. Incluso hay países en los que varios colorantes están prohibidos por la misma razón.

Ilustrativa. Fuente: Pixabay

2) Glifosato: Este ingrediente es un herbicida con el que se fumigan las cosechas de distintos productos y muchas veces es absorbido por las mismas. Algunos productos hechos con trigo contienen este ingrediente, por lo que muchas veces se recomienda optar por productos orgánicos que aseguren que sus cosechas no fueron contaminadas con este pesticida.

3) Fragancias químicas: Los artículos que incluyen fragancias químicas: perfumes, toallas sanitarias, ambientadores y otros más, han sido desterrados por completo por esta chica de su casa. Nada de productos para el hogar con fragancias químicas.

4) Teflón: Los utensilios hechos de este material pueden desgastarse y el material del cual está recubierto entra en contacto con nuestros alimentos y finalmente con nosotros. Incluso estas toxinas son liberadas al aire cuando se calientan los sartenes o utensilios, por lo que se recomienda evitar su uso.

Sartenes. Fuente: Pixabay

5) Parabenos: Presentes en productos de belleza como maquillaje, crema, shampoo y otros, este ingrediente se relaciona con el cáncer de mamá, cáncer de piel y en desequilibrios hormonales.

6) Lauril sulfato de sodio: Presentes en geles de ducha, shampoo e incluso en pastas de dientes o enjuagues bucales, este ingrediente. Éste se relaciona también con la aparición de acné y otros problemas de salud.

7) Metales pesados: El plomo y otros metales pesados en ocasiones están presentes en labiales, rubores y otros productos de belleza. Aunque muchas veces es en cantidades mínimas, a la larga puede traer riesgos para la salud.

No se ha comprobado que estos productos tengan una relación directa por la aparición de cáncer, sin embargo la joven decidió no utilizarlos para no poner en riesgo su vida otra vez.