Veneno de avispa modificado puede ser eficaz para acabar con resistencia a antibióticos

Un grupo de científicos españoles ha encontrado la manera de convertir el veneno de avispa en antibióticos que pueden ayudar a eliminar diversas bacterias que se han vuelto resistentes a los antibióticos.

Este nuevo procedimiento haría que algunas enfermedades que resultan letales puedan ser curadas con este tratamiento de veneno de avispa.

El estudio sobre el uso del veneno de avispa para este fin fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y es liderado por Cecar de la Fuente.

El estudio indica que el veneno de avispa pudo ser utilizado para este fin al modificar sus moléculas y quitar la toxicicidad para los humanos. Este método fue patentado y en estudios ha dado muestra clara de funcionamiento en ratones.

El estudio de PNAS indica que la efectividad del veneno de avispa se asemeja a los mejores antibióticos que existen en la industria farmacéutica y en los hospitales y es comparado con la como la gentamicina y el imipenem.

“Con nuestro antibiótico conseguimos que el 80 por ciento de los ratones sobreviviera a una infección letal. Sin tratamiento, todos los animales hubieran muerto al cabo de una semana” César de la Fuente, líder del estudio.

Por su parte, José Miguel Cisneros, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla dijo que este procedimiento podría ser un camino diferente y novedoso de atacar a un problema de salud mundial que ha sido las bacterias resistentes a los antibióticos.

Ante esa situación tan preocupante, De la Fuente señaló decidieron enfocar sus investigaciones en el veneno de la avispa Vespula lewisii, cuya capacidad antimicrobiana se conocía desde hace varios años, pero no se había podido usar porque su compuesto era muy tóxico.

Este procedimiento no ha sido probado en humanos pero se espera que muestre una eficacia parecida a la que se presentó en los modelos de ratones.

La resistencia microbiana, según la Organización Mundial de la Salud, se se produce cuando los microorganismos, sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los medicamentos utilizados para curar las infecciones dejen de ser eficaces. Los microorganismos resistentes a la mayoría de los antimicrobianos se conocen como ultrarresistentes. El fenómeno es muy preocupante porque las infecciones por microorganismos resistentes pueden causar la muerte del paciente, transmitirse a otras personas y generar grandes costos tanto para los pacientes como para la sociedad.

La resistencia a los antimicrobianos es el término más amplio para la resistencia de diferentes tipos de microorganismos y abarca la resistencia a los medicamentos antibacterianos, antivirales, antiparasitarios y fungicidas.

La resistencia a los antimicrobianos se ve facilitada por el uso inadecuado de los medicamentos, como, por ejemplo, al tomar antibióticos para tratar infecciones víricas como el resfriado o la gripe, o al compartir el tratamiento con otros pacientes.

En las bacterias se pueden producir modificaciones en respuesta al uso de antibióticos, que se prescriben para tratar distintas infecciones bacterianas (neumonía, infecciones de las vías urinarias, infecciones sanguíneas, etc.). Estos cambios en las bacterias hacen que los antibióticos dejen de ser eficaces.