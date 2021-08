Venta de pruebas de Covid-19 en redes sociales es ilegal: Cofepris

México.- De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), las pruebas de antígeno de SARS-CoV-2 sirven para detectar moléculas específicas de este virus. Cuando una persona tiene una infección de covid-19 activa, significa que el virus está replicándose en su organismo, por lo que habrá en esa persona muchas partículas virales, las cuales será posible detectar mediante esas pruebas.

Cofepris añade que este tipo de exámenes solo deben realizarse directamente en puntos de atención específicos para atender a personas enfermas o sospechosas de padecer Covid-19, como en consultorios médicos, centros de salud, kioscos de atención, entre otros, y no se recomienda que sean llevadas a cabo por las personas enfermas o sus familiares, debido al mal manejo que se le puede dar a los materiales.

Debate realizó una revisión de las redes sociales, como Facebook, y en el buscador de Google, encontrándose algunos test de antígenos y anticuerpos no autorizados y otros autorizados de venta al público, que además se llevan directamente al usuario final y no precisamente a laboratorios o puntos estratégicos de detección del virus, como dictan las recomendaciones sanitarias. En entrevista para Debate, Alan Urbina Vidales, delegado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), dio sus recomendaciones al respecto.

La venta de pruebas rápidas

Durante la búsqueda, Debate halló a la venta en internet y redes sociales varias marcas de pruebas de anticuerpos cuya toma de muestra es nasofaríngea, y dos pruebas de test sanguíneo de medición de anticuerpos. Entre las pruebas de antígenos se detectaron las marcas como Roche, con el test SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test de Roche; la prueba Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid test Cassete (swab) de Realtech (también conocida como Real Technology); la Prueba Rápida para detección de covid-19 SARS-CoV-2 de Abbott: Covid-19 Ag Rapid Test Device. Además, se encontraban a la venta al menudeo las pruebas de anticuerpos Covid-19 IgG/IgM Rapid test device (Panbio) Abbott y Covid-19 IgG/IgM Rapid test device de Realtech.

El uso y comercio general es ilegal

Desde finales del 2020, Cofepris lanzó un comunicado emergente sobre el uso de pruebas para la detección del antígeno SARS-CoV-2 en México, en el cual aseguraba que: “No son para uso en casa o autoaplicación por la persona enferma”, por lo que al promocionar este tipo de pruebas las personas que las comercializan estarían cayendo en la ilegalidad.

Al respecto, Alan Urbina, de Coepris Sinaloa, recomendó que las personas acudan a laboratorios que tengan autorización sanitaria de la Secretaría de Salud (SSA) y donde las pruebas que ofrezcan estén autorizadas por Cofepris, checando el listado de pruebas de antígeno avaladas hasta el 30 de junio del 2021 en la página de la Secretaría de Gobernación: en los apartados de Cofepris, acciones, programas y pruebas serológicas autorizadas para SARS-CoV-2. Ahí se encuentran nombrados 119 test de tipo serológico, pero también se listan 82 pruebas moleculares y 20 de antígenos para su uso en el territorio nacional.

Una práctica riesgosa

Urbina explicó que realizarse una prueba no autorizada por Cofepris implica un riesgo a la salud, precisamente porque no tienen la especificidad ni la sensibilidad necesarias para hacer un diagnóstico adecuado de covid-19, “es muy riesgoso que una persona se haga una prueba y le dé un resultado falso positivo o falso negativo, ya que al tener falso negativo, si la persona es positiva, lo que sucedería es que esa persona sería portadora del virus y terminaría transmitiendo este virus al resto de las personas con las que conviva”, destacó.

Cabe señalar que en los laboratorios autorizados, el personal sanitario normalmente tiene los reactivos necesarios para comparar la prueba tomada al paciente con pruebas de control, de manera que la seguridad en el test aumenta.

e debe recordar que al manejar muestras y materiales con el virus, estas deberán tener un manejo sanitario correcto, algo que tampoco sucedería si la prueba se lleva a cabo en casa. La única manera de comprobar que sean pruebas autorizadas es en la página de Cofepris, ya que los test con marcas, nombres completos, especificaciones y autorización vigente están descritas ahí, toda vez que se han revisado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Vendedores prometen mucho

En grupos de Facebook y en el Marketplace (sitio de mercado) de esta red social, Debate encontró que, hasta el día 3 de agosto del 2021, diversos tipos de pruebas se vendían al menudeo por personas que incluso hacían llegar la mercancía a domicilio. De hecho, al comunicarnos con algunos de ellos, los o las vendedoras aseguraban la calidad y eficiencia del producto, y pese a que nunca nombraron a Cofepris, sí mencionaron que muchos clientes les compraban las pruebas porque daban resultados correctos, que más tarde eran confirmados con la prueba de molecular de PCR u otra prueba eficiente de laboratorio.

Los vendedores en internet aseguraron eficiencia en los test Covid-19 IgG/IgM Rapid test device de Realtech SARS-CoV-2 e IgG/IgM Rapid test device de Abbott, que son pruebas de anticuerpos;también en las pruebas Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid test Cassete (swab) de Realtech, covid-19 Ag Rapid Test Device de Abbott, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Sistema by Monocent Inc. y Rapid Antigen Test de Roche, este último también ofrecido como prueba de laboratorio supuestamente aprobada por Cofepris en la página Clinico.mx, aunque solo tiene un permiso provisional por el Indre y aún no aparece en la lista del organismo.

La aprobación no indica uso casero

Se verificó que estaban en la lista de Cofepris los test de Abbott de anticuerpos y antígenos ya mencionados, así como el examen de antígenos de Monocent, sin embargo, hay que recordar que Cofepris no da visto bueno a la venta individual o personal o el uso casero de estos test, ya que tanto la aplicación como la verificación de los resultados deberá hacerse por un profesional de la salud y en laboratorios verificados, quienes podrán, además, expedir un certificado que indique el resultado de las pruebas, el método y equipo utilizado, mismo que puede ser llevado como comprobante más tarde a un médico para emitir un diagnóstico o tratamiento.

“Coepris tiene un operativo permanente para la verificación, mediante la visita a diferentes laboratorios, para verificar que estén utilizando o empleando las pruebas solamente autorizadas por Cofepris, o que estén en coordinación por un laboratorio que haya sido autorizado por Cofepris y por el Indre”, señaló Urbina.

Cada laboratorio deberá contar con su documentación a la vista, por lo que será necesario que las personas verifiquen esto durante su visita a los establecimientos de su preferencia y notifiquen cualquier irregularidad a Cofepris, al teléfono 800-033-5050.

Este test de antígenos no se encuentra en la lista más actual de Cofepris.

Prueba de anticuerpos no aprobada en México.

Este examen rápido de antígenos aún no aparece en listas de Cofepris, pero ya tiene evaluación provisional para su uso en México avalada por el Indre.

Test avalado por la Cofepris; sin embargo, este organismo no lo recomienda para uso personal.

Test aprobado y de uso para profesionales de la salud. Nótese la anulación de imágenes realizadas por el vendedor para evitar la cancelación de los productos en Facebook por contener palabras que infringen las normas de la red social para venta o publicación de

artículos.

Tests aprobados por Cofepris solo para uso de profesionales de la salud.

El Dato

Uso regulado

La Organización Mundial de la Salud recomienda que todas las pruebas clínicas para la detección de SARS-CoV-2 se realicen por personal capacitado y en instalaciones adecuadas para el manejo de las muestras, reactivos y desechos, con apego a las prácticas de bioseguridad y los procedimientos técnicos pertinentes. Cabe señalar que, en seguimiento a estas normas internacionales, los fabricantes de reactivos y pruebas expuestas en este ar-tículo recalcan que su uso está dirigido de manera exclusiva a profesionales de la salud y no al público en general (OMS, Abbott, Roche, Realtech y Monocent).

Para entender...

Vigilancia sanitaria en México

Recientemente, la Cofepris emitió una alerta sanitaria contra una prueba de anticuerpos marca AxiumHealth utilizada para medir anticuerpos en sangre luego de haber padecido covid-19. A pesar de no ser una prueba diagnóstica, este tipo de test no aprobados por la autoridad sanitaria mexicana puede ser un potencial peligro si se emiten datos erróneos que hagan que las personas se confíen en ellos. Lo anterior aplica también a pruebas moleculares y de antígenos no autorizadas para su uso en el país.

