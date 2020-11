Ver alimentos poco nutritivos "bonitos", hace pensar que son más saludables

En cuestión de comidas, las apariencias sí importan. Un estudio encontró que los alimentos poco saludables, si se ven bien o "bonitos" pueden parecerles saludables. Este estudio indica que si los comensales ven alimentos bonitos los percibe como sanos.

La mente deja de percibir la grasa y percibe más nutrientes incluso en la comida chatarra. Esto se refleja en los anuncios de televisión que muestran el queso de las hamburguesas delicioso o que se derrite sobre las pizzas.

El estudio fue realizado por la Universidad del Sur de California. En el se indica que la mente cuando mira alimentos bonitos a la vista los comienza a percibir como más naturales y menos procesados, comparados con alimentos con las mismas características pero menos atractivos a la vista.

Estos resultados se obtuvieron en el estudio "Alimentos bastante saludables: cómo y cuándo la estética mejora la salud percibida" y fueron publicados en la revista "Journal of Marketing. El estudio se basó en el análisis de los principios estéticos clásicos como el orden, la simetría, el equilibrio y cómo estos influyen en los juicios de salud. El estudio se basó en seis estudios principales y cuatro complementarios sobre alimentos no saludables y saludables, procesados y no procesados, fotografiados y reales por igual, las personas percibieron versiones más bonitas de los mismos alimentos como más saludables.

La autora del estudio, Linda Hagen, dijo que la comida "bonita" pero no saludable puede dañar a los consumidores y los anima a hacer juicios sobre engaños, los encargados de las cadenas de comida y los políticos deben legislar para considerar exenciones de responsabilidad de modificación como una herramienta para mitigar el sesgo: "bonito=saludable"".

Los alimentos poco sanos son una carga extra de calorías para las personas que tienen ya una tendencia a la obesidad o sobrepeso. Si estos son consumidos de manera frecuente por personas sanas, se llegará inevitablemente a una de estas patologías, sobre todo si no se realiza ejercicio de manera constante.

En lugar de preferir alimentos bonitos en apariencia, se debe tener comenzar a consumir alimentos que potencien la dieta, esto son los que añaden nutrimentos sin los efectos dañinos de la azúcar y la grasa. Estas opciones saludables tienen altos contenidos de nutrientes y tardan más tiempo para digerir, así que estará satisfecho más tiempo.

Se recomienda la alta ingesta de frutas. Estas se pueden combinar de la siguiente manera:

Moras con yogur sin grasa

Un batido de frutas con yogur sin grasa

Ensalada de cítricos con nueces

Ensalada de sandía con vinagre balsámico

Piñas (ananás), duraznos (melocotones) o nectarinas a la parrilla

Peras escalfadas (pochadas o en compota)

Ensalada de espinacas y peras

Verduras

Corte verduras crudas como zanahorias o pimiento morrón en palitos para poder comerlos como refrigerio a lo largo del día. Puede combinarlas de la siguiente manera: