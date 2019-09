Ver mucho la televisión, clave para desarrollo de alzheimer

México.- Factores como el uso excesivo de dispositivos electrónicos, la mala alimentación y la contaminación inciden en el desarrollo del mal de Alzheimer, alertaron este viernes expertos.

"Vivir en ciudades muy urbanizadas o mirar televisión por muchas horas son factores de riesgo para padecer este tipo de demencia", dijo a Efe el doctor Alejandro Montiel desde la Ciudad de México.

El especialista destacó que esto ocurre porque las conexiones del cerebro no se estimulan ya que durante el tiempo que se mira el dispositivo electrónico no existen necesidad de escribir o razonar "por eso no son grandes estimulantes", indicó.

En el marco del Día Mundial del Alzhéimer, el especialista explicó que esta enfermedad, que es crónico degenerativa y conlleva la discapacidad de las personas, ya no es considerada una enfermedad propia del envejecimiento.

En los últimos años, dijo, se ha visto que personas más jóvenes pueden padecerla, y aunque no está claro cuáles son las razones por la que esto ocurre los factores ambientales y hábitos de las personas pueden influir.

De acuerdo con la doctora Lilian Calderón Garcidueñas, investigadora de la Universidad del Valle de México (UVM), de acuerdo con datos obtenidos por más de 15 años, se ha encontrado que el alzhéimer evoluciona desde la infancia.

Según el estudio "Contaminación del aire, combustión y fricción derivadas de nanopartículas y la enfermedad de Alzheimer en niños y jóvenes urbanos" realizado por la experta y publicado en 2018, el 99,5 % de los habitantes de entre 9 y 25 años de la Ciudad de México ya tienen características distintivas de este padecimiento.

De acuerdo con diversos estudios se ha establecido la asociación entre la exposición a partículas finas como (PM2.5) y ozono (O3) con un riesgo significativo desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

En el caso de la población de la capital mexicana se ha encontrado que existe alta exposición de por vida a estas sustancias, lo que conlleva a la acumulación de la proteína Tau patológica, que es considerada una de las responsables de esta enfermedad.

Entre otros factores de riesgo, señaló el doctor Montiel, están la alimentación alta en grasas, el bajo nivel educativo, la falta de socialización, la calidad del sueño y enfermedades como la diabetes, hipertensión y elevados niveles de colesterol y triglicéridos.

El especialista recomendó, para retrasar la aparición de la enfermedad, realizar ejercicio, no fumar, mantener el cerebro activo, escuchar música, controlar el estrés y tener un peso saludable.

Además, optar por una dieta más sana como la mediterránea, aumentar el consumo de legumbres, frutas, semillas, y la cantidad de grasas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualmente existen 47 millones de personas con demencia en el mundo, pero de prevé que debido al envejecimiento de la población esta cifra se triplicará para 2050.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país hay 1,2 millones de personas con demencia y se estima que para 2050 habrá 3,7 millones de mexicanos con algún tipo de demencia, de ellos 70 % enfermarán con Alzheimer.