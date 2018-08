Vinculan la diálisis con la demencia en los adultos mayores

Los pacientes mayores con insuficiencia renal que reciben hemodiálisis tienen unas tasas altas de demencia, que se asocia con un mayor riesgo de muerte precoz, muestra un nuevo estudio.

Los investigadores analizaron datos de casi 357,000 pacientes de a partir de 66 años de edad que recibían diálisis, y encontraron que su riesgo de ser diagnosticados con demencia 1 año y 5 años tras iniciar la diálisis era de un 4.6 por ciento y un 16 por ciento en las mujeres, y de un 3.7 por ciento y un 13 por ciento en los hombres.

Sus riesgos respectivos de ser diagnosticados con enfermedad de Alzheimer fueron de un 0.6 y un 2.6 por ciento en las mujeres, y de un 0.4 y un 2 por ciento en los hombres.

Las investigaciones anteriores sugieren que la incidencia de demencia a 10 años es de entre un 1.0 y un 1.5 por ciento en los adultos de 65 años, y de entre un 7.4 y un 7.6 por ciento en los adultos de 75 años.

Los autores del estudio estimaron que el riesgo de un diagnóstico de demencia en un plazo de 10 años tras iniciar la diálisis es de un 19 por ciento en los pacientes de 66 a 70 años de edad, y de un 28 por ciento en los que tienen entre 76 y 80 años.

Se encontró que los pacientes que reciben diálisis con el mayor riesgo de demencia y enfermedad de Alzheimer tenían más de 86 años, eran negros, eran mujeres y estaban en un hogar de ancianos u otra institución.

Los investigadores también hallaron que los pacientes que recibían diálisis que tenían demencia o enfermedad de Alzheimer presentaban un riesgo dos veces más alto de muerte precoz.

La diálisis es el proceso de utilizar una máquina para purificar la sangre de las personas cuyos riñones ya no funcionan de forma adecuada.

El estudio se publicó el 9 de agosto en la revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

"Deseábamos iluminar la gran carga de demencia diagnosticada en los pacientes mayores con insuficiencia renal que inician la hemodiálisis", comentó en un comunicado de prensa de la revista la Dra. Mara McAdams-DeMarco, de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins.

"Aunque pudimos estudiar la demencia diagnosticada, también hay una gran necesidad de identificar a los pacientes con un deterioro cognitivo leve, además de demencia sin diagnosticar", añadió.