Viruela del mono: ¿Cómo evitar el contagio de este virus?

La viruela del mono ha encendido las alarmas de diverso organismo sanitarios debido a su reciente propagación. Hasta el momento se han detectados decenas de casos en 11 países, lo que ha despertado el temor de la población.

Tan solo en Reino Unido ya hay 20 casos de viruela del mono según confirmó el ministro de sanidad británico, Sajid Javid. Además de estos casos, también se tienen reportes recientes de la enfermedad en países como; Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Italia, Portugal, Suecia Alemania, y Francia.

Aunque al momento esos países solo han reportado esta enfermedad endémica de África, esto no significa que la viruela del mono no esté presente en países con una capacidad de detección menos desarrollada, sin embargo, aun no es considerado como una amenaza a la salud pública.

Debido a la potencial propagación que existe autoridades sanitarias de Reino Unido han recomendado evitar los contactos secanos, pues los científicos creen que una de las principales vías de trasmisión es el contacto directo con enfermos, pues muchos de los enfermos son hombres que tienen sexo con otros hombres.

De acuerdo con la BBC, la viruela del mono o símica también ha despertado diversas teorías en torno a su transmisión. Algunas de ellas son que el virus ha mutado y ahora también puede contagiarse por vía sexual. Sin embargo, epidemiólogos creen que al final esta enfermedad se sigue transmitiendo por el contacto de piel con piel.

Ante el riesgo de contagio, autoridades han recomendado estar atento a los síntomas que produce la viruela del mono y acudir al médico para una valoración especializada y recibir tratamiento.

De acuerdo con la Agencia de Sanidad de Reino Unido, algunos de los síntomas de la enfermedad que suelen aparecer son;

Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, agotamiento, ganglios linfáticos inflamados.

Mientras que los síntomas como las conocidas erupciones y laceraciones características inician a aparecer de 1 a 5 días después de la fiebre. Principalmente aparecen en cara y luego en otras partes del cuerpo.