Vitamina C puede influir en recuperación de pacientes graves infectados por Covid-19

Un estudio reciente realizado por la Universidad de Otago, Nueva Zelanda encontró que la vitamina C puede ayudar a la recuperación en los casos graves de coronavirus. La investigación fue publicada en la revista Nutrients, aunque se reitera que se requiere de más estudios para determinar hasta qué grado la vitamina C puede ser útil y que además esta n o se puede tomar como una medida de prevención para la infección Covid-19.

La profesora asociada de Otago, Anitra Carr, dijo que tras monitorear varios estudios dijo que la vitamina C podría tomarse como un método adyuvante que complemente una terapia principal en personas infectadas con casos severos de covid-19. Dijo que ya se habían sentado las bases gracias a décadas de investigación sobre el papel de la vitamina C en la prevención y el tratamiento de la neumonía y la sepsis.

Un estudio en el 2017 encontró que la vitamina C administrada en dosis altas de manera intravenosa, junto a la tiamina y corticosteroides parecía prevenir la muerte de personas con sepsis, una infección abrumadoramente severa que causa presión arterial peligrosamente baja e insuficiencia orgánica.

Otro estudio del 2019 encontró que las infusiones de vitamina C en dosis altas administradas a pacientes con infecciones graves y que tenían sepsis y síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), en los que los pulmones se llenaban de líquido disminuyó la tasa de mortalidad a los 28 días en pacientes tratados.

Aunque ninguno de estos estudios examinó el uso de vitamina C en pacientes con Covid-19, la sepsis y el SDRA son las afecciones más comunes que conducen a la admisión en la UCI, el soporte del ventilador o la muerte entre las personas con infecciones graves por Covid-19.

La especialista de la Universidad de Otago indicó que un estudio realizado en Estados Unidos encontró que los pacientes internados en terapia intensiva tenían niveles alarmantemente bajos de vitamina C, lo que se debe a que el cuerpo gasta más vitamina Cuando contrae una infección, y sus necesidades aumentan significativamente.

Si las dosis estándar de vitamina C que se administran durante la estadía en el hospital no son lo suficientemente altas se puede ocasionar una enorme respuesta inmunitaria inflamatoria y estrés oxidativo. Al administrar vitamina C por vía intravenosa, dijo, las dosis altas podrían llegar rápidamente al cuerpo.

La especialista recalcó que cuando un paciente es ingresado al hospital por coronavirus se debe determinar sus niveles de vitamina C y aquellos que la necesiten deben tenerla de inmediato para disminuir el riesgo de muerte, aunque debe ser administrada con un tratamiento regular.

